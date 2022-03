Neuer Wirbel: Ist Valery Gergievs Rauswurf "scheinheilig"?

"Das Einzige, was Valery Gergiev tun kann, ist in Russland bleiben und den Mund halten", schimpfte der französische Ex-Kulturminister Frédéric Mitterrand im "Figaro", doch so sehen es keineswegs alle. Der ehemalige Intendant der Bayerischen Staatsoper und jetzige Chef der Salzburger Osterfestspiele, Nikolaus Bachler, attackierte auf einer Pressekonferenz den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, der Gergiev als Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker geschasst hatte. Gergiev ließ ein Ultimatum unkommentiert verstreichen, wonach er sich von Putins Angriffskrieg distanzieren sollte.

Den nachfolgenden Rauswurf nannte Bachler "ganz unmöglich" und "scheinheilig". Reiter habe "Herrn Gergiev engagiert und vor kurzem noch wegen seiner Verlängerung bejubelt und gesagt, das wäre ein Glück für München. Und es hat sich so gesehen, was das betrifft, nichts verändert. Herr Putin hat einen grässlichen Krieg vom Zaun gebrochen, aber ich halte es für absolut hypokrit, jetzt zu sagen: Wir waschen uns rein, indem wir den Mann rausschmeißen, den wir gerade noch unter den gleichen Bedingungen geholt haben", so Bachler laut österreichischer Presseagentur APA.

Bachler würde auch Netrebko jederzeit anheuern

Dass russische Künstler jetzt "Statements" zu ihrer Haltung gegenüber Putin abgeben müssten, hält Bachler für "eine Hexenjagd" und "fatal". Dass "viele Häuser jetzt so eine moralische Haltung an den Tag legen wollen", findet er "grauenhaft". Er würde nach eigenen Worten auch Star-Sopranistin Anna Netrebko "grundsätzlich" beschäftigten, er könne ihr aber derzeit "programmatisch nichts anbieten".

Unterdessen haben der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron und der Münchner Rechtsanwalt Peter Solloch am 7. März eine Strafanzeige gegen OB Dieter Reiter wegen "versuchter Nötigung" gestellt. Der Jurist behauptet, aus einem Vertrag ergebe sich "kein Anspruch gegenüber einem Künstler, dass dieser öffentliche Erklärungen mit einem politischen Inhalt abgibt. Schon gar nicht solche, die von seinem Dienstherren vorgegeben werden und letztlich die Unterwerfung unter seine politische Linie darstellen", heißt es auf der Website des rechtskonservativen Journalisten Roland Tichy.

Im Netz geht Debatte um Gergiev weiter

Reiters Verhalten gegenüber Gergiev sei eine "Drohung mit einem empfindlichen Übel" und ein "Angriff auf die Willensfreiheit des Betroffenen". Die Staatsanwaltschaft München I bestätigte den Eingang der Strafanzeige und prüft derzeit, ob Ermittlungen angebracht sind.

Im Netz dagegen wird Gergiev wegen seiner Nähe zu Putin weiterhin teilweise heftig kritisiert. Jedes Mal, wenn er dirigiere, seien die Einschläge der Granaten zu hören, schrieb ein Twitter-Diskutant. Ein anderer zeigte sich "tief enttäuscht", dass der Dirigent sich immer noch nicht äußere, obwohl eine "einheitliche Ablehnung" des Kriegs durch die russischen Kulturschaffenden doch sicherlich eine Wirkung entfaltet hätte. Wieder ein anderer bemerkte trocken, Erwachsene hätten immer eine Wahl, und Gergiev habe sich entschieden.

Politisch heikle Programmänderung

Die Münchner Philharmoniker gaben bekannt, dass die sechs Konzerte, die Valery Gergiev im Mai dirigieren sollte, der italienische Maestro Daniele Gatti übernimmt. Das wird mit einer politisch durchaus heiklen Programmänderung verbunden sein. Statt der 7. Symphonie von Dmitrij Schostakowitsch, der "Leningrader", wird dessen 5. Symphonie zu hören sein. Letztere komponierte Schostakowitsch während des "Großen Terrors" unter Stalin als bizarre Reverenz an den Diktator. Die 7. Symphonie dagegen ist eine heldische Ehrung der Verteidiger des damaligen Leningrad vor den deutschen Angreifern.