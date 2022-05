Neuer Roman von Uwe Tellkamp: Baldige Aufregung garantiert

"Ich bin auch nicht einfach als Autor"

Auch der neue, in diesen Tagen erscheinende Tellkamp ist mit 904 Seiten ein Trumm von einem Buch. Dass er für Wirbel sorgen wird, darf als gesichert gelten, da sein heute 53-jähriger Verfasser in den vergangenen Jahren vor allem durch das Beklagen enger werdender "Meinungs-" und "Gesinnungskorridore" aufgefallen ist. Für Tellkamp selbst, so erzählt er es in der am 18. Mai um 20:15 Uhr auf 3sat erstmals zu sehenden aufschlussreichen Fernseh-Doku "Der Fall Tellkamp. Streit um die Meinungsfreiheit" von Andreas Gräfenstein, markiert der 8. März 2018 eine Art Wegscheide. An diesem Tag diskutierte Tellkamp mit dem ebenfalls in Dresden geborenen Schriftsteller und Suhrkamp-Kollegen Durs Grünbein (auch er ein Büchner-Preisträger) im Dresdner Kulturpalast über die Frage: "Wie frei sind unsere Meinungen?". Darin verstieg er sich zu der faktisch falschen Behauptung, die meisten Flüchtlinge kämen nach Deutschland, "um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent". Daraufhin distanzierte sich Suhrkamp öffentlich von seinem Autor – ein einmaliger Vorgang. Im 3sat-Dokumentarfilm über seine Causa relativiert Tellkamp den Vorgang. Im Berliner Verlag sei damals nur "die Notbesatzung an Deck" und der Verleger Jonathan Landgrebe in Italien gewesen: "Der war genauso überfahren wie ich, der wusste gar nicht, was los ist. Ich meine, ich bin auch nicht einfach als Autor. Das muss man auch sehen."

Tellkamp zur Einwanderungspolitik

Auf die Frage, ob er die seinerzeitige Aussage über die 95 Prozent bereue, sagt der "Choleriker" Tellkamp (als solchen bezeichnet ihn die mit ihm befreundete Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen) im 3sat-Film: "Die Aussage ist an sich Unfug, weil man nicht unterstellen kann, dass 95 Prozent herkommen, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Aber machen wir uns ehrlich, worum geht’s? Es geht um ein einziges Wort, nämlich um das Wort ‚um‘. Und so falsch die Aussage sachlich ist, ändert das nichts daran, dass die Aussage an sich stimmt. Die Mehrheit der zu uns Kommenden kommt aus migratorischen (sic) Gründen. Das heißt, es vermixt sich alles miteinander. Fluchtgründe können Wirtschaftlichkeitsgründe haben. Ich würde es genauso machen, wenn es mir schlecht geht in Syrien, da würde ich natürlich auch für mich und meine Kinder nach einem besseren Leben suchen. Niemandem kann man das vorwerfen. Das ändert aber nichts daran, dass wir eine Einwanderungspolitik brauchen, die auf die hiesige Gesellschaft und Kultur Rücksicht nimmt, weil das mit Verwerfungen verbunden ist, weil die Spannung in der Gesellschaft zunimmt."