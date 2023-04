Neuer Roman "Noch wach?": Reaktionen auf Stuckrad-Barre

Kritische Stimmen auch im Feuilleton

Neben Meinungen auf den sozialen Medien gibt es auch Stimmen aus dem Feuilleton. So ziehen Marc Felix Serrao und Lucien Scherrer in der NZZ das Fazit, Benjamin von Stuckrad-Barre habe "kein Buch über, sondern gegen Springer geschrieben. In den Kreisen, in denen man diesen Verlag und vor allem 'Bild' schon immer verachtet hat, wird man es begeistert aufnehmen und eifrig zitieren. Das literarische Urteil bleibt davon unberührt. Auch ein gut geschriebenes Pamphlet bleibt ein Pamphlet."

Marlene Knobloch schreibt in der Süddeutschen Zeitung: "Ab und zu" bekomme Stuckrad-Barre "einen unerträglichen Twitter-Sarkasmus, spielt Diskurs-Bingo und kommentiert alte rechte Kamellen wie 'LINKSGRÜNVERSIFFT-VERLOGENE Doppelmoral'. Das will man schon nicht mal mehr in Online-Kommentaren lesen, noch weniger will man das in einem Roman lesen." Sie ist der Meinung, das Buch sei eine vertane Chance, mehr vom Innenleben des Stuckrad Barre zu erfahren. "Dabei hätte man das gern erfahren, wie das ist, wenn ein hochbegabter, in den Nullerjahren sozialisierter Ex-Springer-Freund, der dann doch recht männerdominant Gatsby, Hitchcock, Dietl, Bret Easton Ellis zitiert und Lars Eidinger vergöttert ('was für ein Genie'), wenn so jemand etwas verstanden oder nicht verstanden hat, wenn so jemand Angst hat, falsch abzubiegen, wenn so jemand bereut, sich quält, sich aufrafft."

In der Zeit sieht Volker Weidermann Positives wie Negatives: "Es ist ziemlich eindrucksvoll, wie es Stuckrad-Barre gelingt, die Mechanismen von Machtmissbrauch und Mitmachen im Turm psychologisch klug und nachvollziehbar darzustellen." Doch Weidermann stellt auch fest, dass Stuckrad-Barre die letzte Konsequenz fehlt: "Wäre dieses Buch, von dem wir hier sprechen, ein Sachbuch mit namentlich gekennzeichneten Zeugenaussagen und gerichtsfesten Belegen, würde der Turm noch heute zu Staub zerfallen. Aber es ist nur ein Roman. Der Turm steht."

BZ Journalist Tomasz Kurianowicz plädiert für eine analytische Sicht auf den ganzen Medienrummel und stellt sich u.a. diese Fragen: "Wie stark ist also der Roman von Rache-Motiven geprägt? Und ist das Motiv 'Rache' für die Abrechnung mit dem System Springer das richtige Motiv? Und ist ein Roman, eine fiktionale Verarbeitung der Realität, die richtige Form, um über die Existenzen von Menschen zu richten? Wie gehen wir damit gesellschaftlich um, wenn Realität und Fiktion immer mehr verwischen?"

Lautes Schweigen zum Roman kommt bisher hingegen von Julian Reichelt und Mathias Döpfner. Reichelt lasse aber laut Tagesspiegel ein juristisches Vorgehen gegen den Roman prüfen.