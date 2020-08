Neuer Oldtimer im Museum der Bayerischen Geschichte

Im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg laufen die Vorbereitungen zur neuen Sonderausstellung zur Mobilität im Bayern der 20er Jahre. Jetzt ist dort ein außergewöhnliches Exponat angeliefert worden: ein Oldtimer, Baujahr 1926. Der "Faun K3" gehört zur geplanten Bayernausstellung "Tempo, Tempo – Bayern in den 1920ern", die Ende September ihre Pforten öffnet. Hinter FAUN stehen die Fahrzeugfabriken Ansbach und Nürnberg AG.

Als die Bayern mobil wurden

Die Sonderausstellung im Museum der Bayerischen Geschichte ab 26. September solle die neu entstehende Mobilität im Bayern der 20er Jahre und ihre Begleiterscheinung behandeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verkehr in den 1920er-Jahren in Bayern wurde zunehmend dichter und gefährlicher. Ampeln und Verkehrspolizisten regelten neuerdings das Nebeneinander von Fußgängern, Radlern und motorisierten Verkehrsteilnehmern. Das musste sich erst einspielen und die Unfallzahlen stiegen drastisch an, heißt es weiter.

Viele Originalexponate, Filme, Musikbeispiele und Hörstationen werden rund ums Thema Mobilität ausgestellt. Die Ausstellung wird am 26. September eröffnet und dauert bis 7. Februar.