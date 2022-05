Neuer Offener Brief: Dutzende Prominente für Waffenlieferungen

In einen Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordern deutsche Intellektuelle um den Publizisten und ehemaligen Grünen-Politiker Ralf Fücks kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Das Schreiben solle Scholz ermutigen, "die Entschließung des Bundestags für Waffenlieferungen an die Ukraine rasch in die Tat umzusetzen". Wer einen Verhandlungsfrieden wolle, der nicht auf die Unterwerfung der Ukraine unter die russischen Forderungen hinausläuft, müsse ihre Verteidigungsfähigkeit stärken und die Kriegsfähigkeit Russlands maximal schwächen, heißt es zur Begründung.

Der Brief wurde an diesem Mittwoch auf der Internetplattform change.org sowie auf zeit.de veröffentlicht. Als Erstunterzeichnende sind 57 Prominente aus der Kulturbranche, Medien, Wissenschaft und Politik aufgeführt. Zu Ihnen zählen unter anderem die Schriftstellerinnen Eva Menasse und Herta Müller, der Pianist Igor Levit, die FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der Präsident des PEN-Zentrums Deutschland, Denis Yücel, und Springer-Chef Mathias Döpfner.

Verbindliche EU-Beitrittsperspektive der Ukraine gefordert

Des Weiteren fordern die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner eine verbindliche Beitrittsperspektive der Ukraine zur Europäischen Union und die Ausweitung ökonomischer Sanktionen auf den russischen Energiesektor. Sie sehen Russlands Angriff auf die Ukraine als einen Angriff auf die europäische Sicherheit und fürchten: "Wenn Putins bewaffneter Revisionismus in der Ukraine Erfolg hat, wächst die Gefahr, dass der nächste Krieg auf dem Territorium der Nato stattfindet."

Zu Befürchtungen, der Krieg in der Ukraine werde durch mehr Waffen weiter eskalieren, heißt es in dem Brief: "Jeder Krieg birgt das Risiko einer Eskalation zum Äußersten. Die Gefahr eines Nuklearkrieges ist aber nicht durch Konzessionen an den Kreml zu bannen, die ihn zu weiteren militärischen Abenteuern ermutigen."

Der Gefahr einer atomaren Eskalation müsse durch glaubwürdige Abschreckung begegnet werden. "Das erfordert Entschlossenheit und Geschlossenheit Europas und des Westens statt deutscher Sonderwege", argumentieren die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Schreibens.

Reaktion auf Offenen Brief von Gruppe um Alice Schwarzer

Die Unterzeichnenden reagieren damit auf einen am vergangenen Freitag veröffentlichten Offenen Brief einer Gruppe um Alice Schwarzer, die sich gegen die Lieferung von Waffen an die Ukraine ausgesprochen hatte. 26 Prominente aus dem Kultur- und Medienbetrieb hatten damals den Bundeskanzler Scholz vor deutschen Waffenlieferungen gewarnt.

Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern dieses Dokuments gehörten damals die Filmemacher Andreas Dresen, Helke Sander und Alexander Kluge, die Schriftsteller Martin Walser und Juli Zeh, die Kabarettisten Dieter Nuhr und Gerhard Polt, der Musiker Reinhard Mey sowie "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer. "Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein", befürchten sie.

