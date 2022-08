Neuer Marsupilami-Comic: Huba! Huba! und Humboldt

"Marsu" und Mimmi schlittern von einer brenzligen Situation in die nächste. Das Marsupilami, so viel ist klar, will zurück in den dichten Regenwald, nach "Palumbien". Flix erzählt in seinem Comic auch, wie das gelb-schwarz-gefleckte und immerzu rotierende Tier überhaupt nach Berlin kam. Die ersten 14, dicht gezeichneten, Seiten gehören Alexander von Humboldt und seinem Kompagnon Bonpland. Dem Aufstieg der beiden auf den Chimborazo folgt die Entdeckung des Marsupilamis.

Humboldt ist durchaus etwas neben der Spur. Flix erklärt seine Humboldt-Interpretation: "Ein Deutscher im Urwald. Ein Preuße im Chaos. Das ist ein Gegensatz, den muss man erzählen. Das ist Slapstick, was man vom Marsupilami ja auch kennt und es ist gleichzeitig Historie. Dieser komische Aspekt der Figur, der hat mich gereizt. Dass er ein großer Wissenschaftler ist, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist allen klar. Aber dass er ein schräger Charakter ist, das fand ich spannend zu zeigen."

Slapstick und ganz große Gefühle

Das Humboldt-Kapitel ist voller Komik – der Berlin-Teil ebenso. Flix hat tolle Ideen, etwa dann, wenn er zeigt, wie sich Mimmi und das Marsupilami vor diversen Verfolgern hinter einem Prellbock auf einem Eisenbahngleis verstecken oder in einer Krippe auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt herrliche Hinweise auf berühmte Zeichner der Zeit wie Walter Trier (Cover für "Emil und die Detektive") oder Erich Ohser – e.o.plauen – ("Vater und Sohn") und es gibt ungewöhnliche Seiten-Anordnungen. Einmal etwa sind die einzelnen Bilder schief: Das Marsupilami wurde vom Direktor des Naturkundemuseums angeschossen und fiebert. Alles verschiebt sich.

"Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass ich als Zeichner nicht so gut bin", lacht Flix, "ich weiß auch nicht, warum. Aber das trägt sich mit mir herum. Und dann denke ich immer 'Hmm. Ich kriege das nicht so hin, also muss ich auf der grafischen Ebene irgendwas einbauen, was besonders ist.' Einerseits versuche ich, meine Zeichnungen so niedrigschwellig wie möglich anzulegen, dass man da relativ leicht reinkommt, aber ich versuche auch immer in die Geschichte Momente einzubauen, die man so in einem Comic - gerade auch in einem funny Comic - noch nie gesehen hat."

Dann mal auf, der Weg in den Dschungel, zur Marsupilami-Familie, ist weit und beschwerlich. Flix, der die wilde Comic-Figur in den Kindertagen in der Bücherei entdeckt hat, erzählt mit großer Freude. Und zeigt uns ganz nebenbei und ohne jeden Kitsch, wie es ist, wenn man Menschen mit Liebe begegnet. Gerne rufen wir laut: Huba! Huba!

Flix‘ Comic "Das Humboldt-Tier. Ein Marsupilami-Abenteuer" ist im Carlsen-Verlag erschienen. Der Band hat 72 Seiten und kostet 16 Euro.