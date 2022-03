Neuer Manager: Anna Netrebko will ab Mai wieder auftreten

Macht sich da einer selbst Mut? Musikmanager Maxim Berin jedenfalls behauptete jetzt in einem Interview mit der "Komsomolskaja Pravda", er kümmere sich ab sofort weltweit um die Auftritte von Anna Netrebko (50) und es gebe "eine große Anzahl von Anfragen". Zuletzt hatte die russisch-österreichische Operndiva eher mit einer Flut von Ausladungen und Absagen Schlagzeilen gemacht und daraufhin verbreiten lassen, sie gehe in eine "künstlerische Pause". Jetzt sagte Berin: "Wir haben Einladungen aus Japan, aus Asien, aus Lateinamerika erhalten. Wir planen Touren sowohl in Israel als auch in arabische Länder. Geplant sind Konzerte in Europa und natürlich in Russland. Alles nach Plan. Einige Anpassungen mussten vorgenommen werden. Aber es passiert jedem. Nach zwei Jahren Covid ist nichts mehr beängstigend."

"Sie teilt nicht alle Einzelheiten mit"

Er habe erst kürzlich mit der Sängerin telefoniert, so Berin, der von Monaco aus arbeitet: "Sie ist in großartiger Form - ich meine ihre Stimme. Vor einem Monat hat sie von allen Seiten Druck auf sich erlebt – Angriffe, Nachrichten, Anrufe. Sie teilt nicht alle Einzelheiten ihrer diesbezüglichen Erfahrungen mit. Kreative Menschen haben für alles eine besondere Wahrnehmung. Jetzt ist Anna im Urlaub, und schon im April, Anfang Mai, will sie wieder anfangen zu arbeiten." Auf ihrer Homepage nennt Netrebko als ersten Termin den 25. Mai, wo ein Auftritt in Paris geplant ist.

Der "Karriereknick" für Netrebko kam ziemlich abrupt: Nachdem sie sich nur sehr zurückhaltend zum Angriff auf die Ukraine geäußert hatte und kein böses Wort über das Putin-Regime verlor, wurde sie von Mailand bis New York ausgeladen. Nicht wenige Fachleute im Operngeschäft hielten es für wenig wahrscheinlich, dass die Star-Sopranistin in den nächsten Jahren irgendwo in der westlichen Welt noch mal auftreten kann. Von ihrer langjährigen Berliner Agentur Centre Stage Artiost (CSAM) trennte sich die Sängerin. Ihre Plattenfirma Deutsche Grammophon will mit ihr keine neuen Aufnahmen machen.

Netrebko will ihr Management geschasst haben

Berin nannte es eine "provokative Information", dass Netrebko von ihrem deutschen Management rausgeworfen wurde. Offiziell teilte CSAM, eine Tochtergesellschaft der Universal, dazu auch nichts mit, sondern bestätigte dem BR lediglich, dass die Firma die Sängerin nicht mehr vertrete. Berin sagte nun: "Anna Netrebko selbst lehnte das deutsche Management rundweg ab - und teilte dies am 18. März mit. Was das Plattenlabel betrifft, wurden keine Verträge gekündigt - sie sind gültig, alle Platten mit Netrebko wurden verkauft und werden immer noch verkauft." Dies widerspricht keineswegs der Darstellung der Deutschen Grammophon.

Einige Theater hätten Netrebko in der Tat gebeten, Stellung zu nehmen zum Angriff auf die Ukraine, das habe sie "eindeutig abgelehnt": "Sie gehört zu den Künstlern, die sich aus der Politik raushalten und das Recht dazu haben. Deshalb haben Theater bei ihr nachgefragt und angeboten, Aufführungen nach Möglichkeit auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Ich denke, dass Anna auch jetzt gewisse Schlüsse ziehen wird. Sie wird verstehen, wer ihre wirklichen Freunde waren und wer nicht. Leider erwiesen sich manche Institutionen unerwartet als Chamäleons. Trotzdem ist die Nachfrage nach Anna Netrebko in der Welt unglaublich. Heute ist sie glücklicherweise oder leider weltweit einzigartig. Sie ist eine der gefragtesten Künstlerinnen mit den meisten Ticketverkäufen. Kein Wunder, dass Anna laut Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gehört."

"Die Presse drehte alles um"

Offenbar ist es der Diva enorm wichtig, dass sie von der Mailänder Scala nicht "rausgeworfen" wurde, sondern dass sie angeblich selbst ihre jüngsten Auftritte abgesagt habe. "Anna macht eine Pause von der Arbeit, um sich zu erholen, um sich ein wenig auszuruhen. Sie sollte an der Mailänder Scala auftreten. Nicht sie haben ihr abgesagt, Anna hat abgesagt. Und die Presse drehte alles um: Sie behauptet, Netrebkos Auftritte seien von einer Reihe von Theatern storniert worden, darunter die Scala. Als Anna im Dezember letzten Jahres bei der Eröffnung der Saison an der Mailänder Scala sang, erreichten die Ticketpreise an der offiziellen Abendkasse des Theaters 10.000 Euro. Und die waren nicht zu kaufen - die Leute gingen natürlich in die Scala, aber hauptsächlich wegen Anna Netrebko."

Berin, der die Sopranistin seit fünf Jahren in Russland, dem Baltikum und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion vertritt, nannte alle Absagen "temporär" und sagte voraus, dass die westliche Welt nicht lange auf russische Künstler verzichten könne: "Im Moment ist es unmöglich, russische Musiker, klassische Interpreten in der Welt zu ersetzen. Wer sich jetzt mehr oder weniger entschieden hat, sie aufzugeben, wird schnell feststellen, dass er viel verloren hat. Und sie wollen sie zurück. Und wie der Künstler das sehen wird, ob er zu ihnen zurückkehren will oder nicht, ist die große Frage. Jetzt kehrt sich die Situation schnell um."

Fans bleiben treu, Sponsoren nicht

Was Netrebko betrifft, "erweiterten" sich die Aufgaben für seine Agentur, so Berin: "Die Arbeit wird intensiv und interessant, denn Anna Netrebko ist eine Künstlerin mit einer einzigartigen Stimme, die in fantastischer Verfassung ist. Sie bleibt eine der gefragtesten Künstlerinnen der Welt."

Als Agent der Diva muss Berin natürlich die Werbetrommel rühren, was allerdings aus westlicher Perspektive derzeit wenig überzeugend scheint. Je länger und blutiger der Krieg in der Ukraine anhält, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Netrebko ohne eine klare Distanzierung von Putin wieder Auftritte angeboten werden - von wenigen Ausnahmen abgesehen: Eine Gala bei den Regensburger Schlossfestspielen am 22. Juli ist noch nicht abgesagt.

Wie sich bisher herausgestellt hat, halten viele Fans weiterhin fest zu Netrebko, es gab kaum zurückgegebene Tickets. Entscheidend dürfte jedoch der politische Druck auf öffentlich geförderte Institutionen sein. Auch Sponsoren werden ungern mit politisch derart umstrittenen Stars in Verbindung gebracht. Und ein Konzert, das von Demonstrationen begleitet ist, dürfte die Diva auch scheuen.