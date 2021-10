Neuer Islamunterricht in Bayern: Wie läuft’s?

Freitag um halb Zwölf. Pause für die Schülerinnen und Schüler an der Gustl-Bayerhammer-Grundschule im Münchner Stadtteil Freiham. Alles stürmt auf den Schulhof. In einem Klassenzimmer im ersten Stock packt Adel El Sheimy seine Tasche zusammen. Als Islamlehrer sei man immer unterwegs, sagt er: "Ich bin an einer Mittelschule und drei Grundschulen eingesetzt und habe Klassen mit manchmal bis 28 Kindern, das Minimum sind 14 bis 15 Kinder."

Islamischer Unterricht seit Jahrzehnten in Bayern

Zwischen vier Schulen tingelt Adel El Sheimy allwöchentlich im Münchner Stadtgebiet hin und her. Heute ist an einer Schule Trachtentag - auch er kommt in Janker und Lederhose. Seit fast 20 Jahren unterrichtet der 61-Jährige gebürtige Ägypter muslimische Schüler in München. Zuerst im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts, dann kam der Modellversuch zum Islamunterricht – seit Herbst wurde der in das neue Wahlpflichtfach Islamischer Unterricht überführt.

Islamischer Unterricht gehört an bayerischen Schulen seit Jahrzehnten zum Alltag: Islamkunde fand für muslimische Schüler seit den 1980er-Jahren im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungs-Unterrichts statt. 2009 führte der Freistaat den Islamischen Unterricht als Modellversuch ein - an 364 Schulen. Und seit diesem Schuljahr ist der Islamunterricht an genau diesen 364 Schulen ein reguläres Wahlpflichtfach – und damit vergleichbar mit dem Ethikunterricht, den konfessionslose Schülerinnen und Schüler besuchen müssen.

Islamlehrer erhalten unbefristete Arbeitsverträge

"Wir wollen an unsere muslimischen Schülerinnen und Schüler ein Wahlpflicht-Angebot machen, dass sie statt des Ethikunterrichts den Islamischen Unterricht wählen können und dann Grundlagen des Islams aber auch Wertekunde des Grundgesetzes mitbekommen", sagt Kultusminister Michael Piazolo (FW).

Am Islamischen Unterricht selbst habe sich zum neuen Schuljahr zwar kaum etwas geändert, sagt Adel El Sheimy. Für ihn persönlich aber schon: Er hat nun einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten – wie auch viele andere Islamlehrer mit ausländischem Uniabschluss. Er empfindet das als große Wertschätzung und sagt, dass er diese neue Sicherheit nun auch an die Kinder weitergeben könne. "Und ich merke diese Stabilität bei den Kindern durch diesen stabilen Status auch."

Rund 17.000 muslimische Schülerinnen und Schüler

Adel El Sheimy ist einer von rund 100 Islamlehrern in Bayern, die circa 17.000 muslimische Mädchen und Buben unterrichten. In diesem Schuljahr seien die Klassen noch einmal größer geworden, sagt er.

"Es wird gut belegt. Ich habe viele Kinder, die letztes Jahr in Ethik waren. Die haben gewechselt zu Islam." Adel El Sheimy, Islamlehrer

Dort, wo islamischer Unterricht an Schulen angeboten wird, nehmen ihn muslimische Eltern für ihre Kinder gerne an. Eine Erfahrung, die auch Tugba Bitikcioglu teilt. Sie ist eigentlich Gymnasiallehrerin für Englisch, Geschichte, Sozialkunde und Türkisch. Aufgrund ihrer Zusatzausbildung in islamischer Religionspädagogik ist sie nun ausschließlich als Islamlehrerin an zwei Realschulen in Nürnberg und Erlangen im Einsatz.

Nachfrage zu groß: Manche müssen weiter in Ethik

In manchen Jahrgangsstufen unterrichte sie 32 Schüler pro Klasse. Da sei die Nachfrage so groß, dass die Schule Schülerinnen und Schüler wieder in den Ethikunterricht schicken müsse. "Schließlich gilt auch da die Devise: first come, first served", sagt Tugba Bitikcioglu.

In den nächsten Jahren soll das Wahlpflichtfach Islamischer Unterricht so ausgebaut werden, dass möglichst alle muslimischen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Das ist noch lange nicht der Fall, denn es fehlt an Personal.

Islamverbände wünschen bekenntnisorientierten Religionsunterricht

Der bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband sei diesbezüglich im Gespräch mit dem Kultusministerium, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. "Wir haben bisher Erlangen-Nürnberg als Ausbildungsstätte – das reicht nicht auf lange Strecke. Und da gibt es jetzt im Kultusministerium viel Lust und auch das Problembewusstsein da etwas weiter zu entwickeln."

Dass sich der Islamische Unterricht weiter entwickelt - dafür sind auch die Islamverbände in Bayern. Sie wünschen sich auf lange Sicht einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht - wie es ihn auch für katholische oder evangelische Kinder gibt. Das bedeutet dann: volle Verantwortung für Ausbildung der Lehrkräfte und der Unterrichts-Inhalte. Die Islamverbände kritisieren seit Jahren: Der Staat definiere den Lernplan - anders als beim katholischen oder evangelischen Religionsunterricht, bei dem die Kirchen über Lerninhalte entscheiden.

Kritik von Eltern: "Eingedeutschte Islamversion"

Eine Kritik, mit der sich auch viele muslimische Eltern an ihn wenden, sagt Islamlehrer Adel El Sheimy. Viele Eltern glauben, "dass wir den Kindern eine eingedeutschte Islamversion beibringen. Aber das stimmt nicht." Adel El Sheimy hat Theologie an der al-Azhar-Universität in Kairo studiert und sieht trotz staatlich definiertem Lehrplan genügend Gestaltungsspielraum für die Islamlehrer.

Islamlehrerin Tugba Bitikcioglu versteht aber auch das Anliegen der Islamverbände, denn ein gleichberechtigter Religionsunterricht sei das neue Wahlpflichtfach schließlich nicht. Aber ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Der Unterricht stelle für die muslimischen Schülerinnen und Schüler eine Art emotionale Heimat dar, sagt sie.

Unterricht als Hilfe, um religiös mündig zu werden

"Sie können in einem Safe-Space auch unangenehme Fragen stellen", erklärt sie. "Und in diesem Unterricht haben sie Lehrkräfte, die diesen Unterricht bereits seit Jahrzehnten wirklich mit Herzblut machen und nicht nur aus ihrer eigenen Erfahrungswelt berichten können, sondern die Schülerinnen und Schüler unterstützen können, religiös mündig zu werden."

Adel El Sheimy wünscht sich für die Zukunft vor allem eins: Dass der islamische Unterricht sich auch an weiterführenden Schulen etabliert. Denn bisher gibt es ihn bayernweit nur an vier Realschulen und drei Gymnasien.