Neuer Islamunterricht in Bayern: Kritik von verschiedenen Seiten

Ab dem kommenden Schuljahr können Schülerinnen und Schüler in Bayern neben katholischem oder evangelischem Religionsunterricht und Ethik auch das Fach "Islamischer Unterricht" wählen. So hat es der Bayerische Landtag am Dienstagabend beschlossen.

Muslimische Eltern sind verunsichert

Mehmet Akif Avar lebt in Niederbayern und hat zwei Kinder. Eines ist im Kindergarten, der Sohn kommt in die dritte Klasse. Den neuen Islamischen Unterricht sieht er skeptisch. Als Elternteil wisse er überhaupt nicht, was sein Sohn da gelehrt bekomme. "Und so etwas sollte immer in Rücksprache mit uns oder mit unseren Religionsgemeinschaften stattfinden, damit jeder informiert ist, was die Kinder da lernen und was nicht."

Muslimische Eltern wie Mehmet Akif Avar sind verunsichert, was im neuen Schuljahr auf ihre Kinder zukommt. Liegt doch der Lehrplan - anders als der konfessionelle Religionsunterricht der Kirchen - in Verantwortung des Staates.

Kultusministerium verantwortet Inhalte des Islamunterrichts allein

Lehrinhalte verantworten also nicht die muslimischen Verbände, sondern das Kultusministerium, das mit dem Unterricht "Wissen über die Weltreligion" Islam und die Weltreligion in interkultureller Sicht vermitteln will. Es gebe keinen Ansprechpartner seitens der Muslime, argumentiert das Ministerium.

Die muslimischen Verbände fühlen sich übergangen und im Vergleich zu den christlichen Kirchen ungleich behandelt. Zurzeit sei es so, dass die Lehrpläne, die Lehrinhalte und auch die Lehrer durch den Staat definiert würden, sagt Aykan Inan, stellvertretender Vorsitzender der islamischen Organisation Ditib Südbayern.

"Der bayerische Staat will bestimmen, was der Islam ist, und was man den muslimischen Schülern in der Schule lehrt. Das ist gegen die Verfassung, denn da gibt es die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates." Aykan Inan, Ditib Südbayern

Bund für Geistesfreiheit reicht Popularklage ein

Kritik kommt nicht nur von Muslimen. Auch der Bund für Geistesfreiheit (BFG) Bayern sieht das neue Fach kritisch, allerdings aus völlig anderen Gründen. Lehnt doch der Bund für Geistesfreiheit Bayern Religionsunterricht an staatlichen Schulen in jeglicher Form ab. Er setzt sich für einen Ethikunterricht für alle Schüler und Schülerinnen ein.

Vor knapp zwei Wochen hatte der BFG Bayern daher angekündigt, eine Popularklage beim bayerischen Verfassungsgerichtshof einzureichen. "Der Grund ist der, dass wir denken, dass ein Ethikunterricht, der die Integration fördert, der den Zusammenhalt der Gesellschaft fördert, besser ist", sagt der Pädagoge Ernst-Günther Krause, der die Klage mitverfasst hat. Des Weiteren kritisiert Krause, dass der Staat bestimmen wolle, "welche Glaubenswahrheiten islamischer Natur vermittelt werden".

Positive Erfahrungen mit Modellversuch

An den Schulen, an denen in den vergangenen Jahren schon der Modellversuch Islamunterricht lief, hat man viele positive Berichte vorzuweisen, an der Universität in Erlangen wurden Erfahrungen gesammelt und auch die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet. Mathias Rohe, Islamwissenschaftler und Professor für Bürgerliches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg, begrüßt es grundsätzlich, dass der Islam-Unterricht nun eine gesetzliche Grundlage bekommt. Dies sei gerade für die Lehrerinnen und Lehrer wichtig, "die sich bisher von Jahresvertrag zu Jahresvertrag gehangelt haben" und nun eine berufliche Perspektive hätten.

Positiv sei außerdem, dass nun von Bildungsseite her langfristig geplant werden könne. Problematisch sieht Rohe, "dass entgegen dem eigentlich verfassungsmäßig vorgesehen Modell es sich um einen staatlich verantworteten Unterricht handelt". Damit sei eine gewisse Grauzone betreten worden, räumt der Islamwissenschaftler ein.

Islamischer Unterricht "ist verbesserungswürdig"

Auch Ali-Nihat Koc von der muslimischen Begegnungsstube in Nürnberg sieht zwei Seiten. Prinzipiell hält er das neue Fach für eine gute Entscheidung. Endlich erhalte der Modellversuch, der seit mehr als zehn Jahren laufe, einen rechtlich gesicherten Rahmen, sagt er. Und doch kann der Islamische Unterricht in seinen Augen nicht das letzte Wort sein.

"Es ist mehr so eine Art Ethik mit islamkundlichem Schwerpunkt. Das ist nicht das, was man sich auf Dauer wünscht. Es ist verbesserungswürdig." Ali-Nihat Koc

Start im neuen Schuljahr an 350 Schulen in Bayern

Im kommenden Schuljahr wird das neue Fach an rund 350 Schulen im Freistaat starten - vor allem dort, wo viele muslimische Familien sind. Das bedeutet, längst nicht alle muslimischen Schüler und Schülerinnen in Bayern haben überhaupt die Möglichkeit, das neue Fach zu wählen.

Wie es angenommen wird, wird sich zeigen. Vater Mehmet Akif Avar jedenfalls will sich genau anschauen, was in dem Fach unterrichtet wird. Erst dann will er entscheiden, ob er seinen Sohn dafür anmeldet oder doch lieber für den Ethikunterricht.