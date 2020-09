Neuer Intendant für das Nürnberger Musikfest ION

Moritz Puschke wird neuer Intendant vom Nürnberger Musikfest ION. Ab Januar 2021 übernimmt der bisherige künstlerische Leiter die Position, gibt das Musikfest in einer Mitteilung bekannt.

Herrmann: "Puschke hat sich bewiesen"

Die Stiftung Internationale Orgelwoche Nürnberg – Musica Sacra strebt trotz der coronabedingten Krise des Kulturlebens "Kontinuität, gesellschaftliche Verantwortung und künstlerische Innovation" an, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie glaubt mit Moritz Puschke die Person für die Erreichung dieser Ziele gefunden zu haben. Das habe Puschke bei der diesjährigen ION im Sommer unter schwierigen Bedingungen bewiesen, so der bayerische Innenminister Joachim Herrmann in seiner Funktion als Präsident der Stiftung.

Enorme Potenziale als Kulturmetropole

Unter anderem aufgrund der "enormen Potenziale Nürnbergs als Kulturmetropole" habe Puschke nach eigener Aussage nicht lange überlegen müssen, seine neue Rolle anzunehmen. Der Wahl-Berliner freue sich auf die kommenden Jahre in Nürnberg.

Im kommenden Jahr 2021 feiert das Musikfest ION seine 70. Ausgabe.