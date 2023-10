Neuer Glanz: Allersheimer Synagoge öffnet in Bad Windsheim

Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht: Die Allersheimer Landsynagoge war an ihrem ursprünglichen Standort in Unterfranken im Landkreis Würzburg nicht viel mehr als ein verfallendes Haus. Drumherum türmte sich der Schutt, unmöglich zu erkennen, dass dieses Gebäude ein wertvolles Stück Zeitgeschichte ist.

Vor mehr als acht Jahren wurde die Synagoge in Allersheim abgetragen und nach Bad Windsheim gebracht, wo das Gebäude wieder aufgebaut wurde. Nun erstrahlt die Synagoge in neuem Glanz und ist Teil der Häusergruppen auf dem Gelände des Fränkischen Freiluftmuseums in Bad Windsheim. Am Vormittag wird sie mit einem Festakt eröffnet. Festredner ist der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.

Synagoge zog von Unter- nach Mittelfranken

Museumsdirektor Herbert May ist begeistert von der Verwandlung der Synagoge. Er berichtet, wie das Museum, in dem in mehr als 150 Häusern das Leben von früher gezeigt wird, an das Gotteshaus gekommen ist: "Die Synagoge wurde uns vom Landesamt für Denkmalpflege angeboten." Denn in Allersheim, so May, habe es kein Nutzungskonzept für das historische Gebäude gegeben. In Bad Windsheim war die Synagoge jedoch mehr als willkommen: "Das war jetzt die Gelegenheit, die Synagoge zu übernehmen ins Museum, weil das Landjudentum für Franken eine erhebliche Bedeutung hatte und wir hier im Museum zu diesem Thema nichts zu bieten haben."

Besonders: Eine Mikwe im Keller

Die Allersheimer Synagoge stammt aus dem Jahr 1742. Dass sie optisch wenig repräsentativ ist, liegt vermutlich an der eher ärmlichen Situation der jüdischen Gemeinde in Allersheim zum Zeitpunkt der Nutzung. Doch die Synagoge war weit mehr als nur ein Platz zum Beten: Der Rabbiner lebte zusammen mit seiner Familie in dem Haus, der Betsaal im Obergeschoss wurde auch als Versammlungsraum genutzt. Und im Keller des Hauses befindet sich eine sogenannte Mikwe, das jüdische Ritualbad. Das Becken aus Sandstein war am Standort in Allersheim immer ausreichend mit Grundwasser gefüllt. Jüdinnen und Juden nutzten es zur rituellen Reinigung.