Plädoyer für Würde: Kirill Medwedews "Antifaschismus für alle"

"Du überträgst auf mich / die Grundlagen dieser Gesellschaft / die an nichts anderes glaubt als an Hierarchie, / Ungleichheit und / Management", heißt es in einem Gedicht von Kirill Medwedew. Ein komplizierter Vorwurf des russischen Dichters. Der Sound: klar und deutlich, schnörkellos. Schon lange, schreibt der Dichter von sich, möge er keine Metaphern mehr. Kirill Medwedew belässt nichts im Ungefähren, es geht ihm darum, Position zu beziehen, Flagge zu zeigen: "Mich interessiert lediglich die Position des Künstlers, der einen 'Kampf für die Kunst' führt", schreibt er in seinem Essay "Kommuniqué" und präzisiert: "Allerdings ist das in unserer Zeit zuallererst ein Kampf um eine Position überhaupt."

Recht auf Liebe und Würde

Kirill Medwedew ist Marxist, Aktivist, Gründer des "Freien marxistischen Verlags" in Moskau, Mitglied der radikallinken "Russischen Sozialistischen Bewegung" RSD, Musiker der Gruppe Arkadi Koz, die Klassiker der Arbeiter- und Protestbewegungen adaptiert, Essayist, Autor bei dem linken New Yorker Kulturmagazin n+1 und Dichter. Sein erster auf Deutsch erschienener Gedicht– und Essayband hat den Titel "Antifaschismus für alle". Er bezieht sich auf ein gleichnamiges, 2015 veröffentlichtes Plädoyer für eine "menschliche Perspektive" ohne Rassismus und Abwertung Anderer: "Was es gibt, das sind Menschen, die konkrete Dinge brauchen – das Recht auf Frieden und Arbeit, Liebe und persönliche Würde. Das ist ein Antifaschismus für alle."