"Motherless Brooklyn" - Der neue Film von und mit Edward Norton

Ein Detektiv mit Tourette-Syndrom wäre zu Zeiten von Philip Marlowe nicht denkbar gewesen. Der große Kriminalautor Raymond Chandler schuf mit seinem private eye noch einen klassischen Noir-Charakter. Dem fühlt sich Regisseur und Hauptdarsteller Edward Norton zwar verpflichtet – gleichzeitig ging es ihm aber um die Dekonstruktion alter Privatschnüfflermuster. „Motherless Brooklyn“ erzählt von Lionel Essrog, einem wunderlichen und einsamen Privatdetektiv eben mit Tourette-Syndrom. Aufklären möchte er den Mord an seinem Mentor und einzigen Freund Frank Minna - gespielt von Bruce Willis - einem noblen Gangster, der ihn ehedem aus dem Waisenhaus holte.

Reminiszenzen an viele Filme

Für Edward Norton begann die Geschichte dieses Films, seiner zweiten Regiearbeit, bereits vor 20 Jahren, als er Jonathan Lethems mit dem National Book Critics Award preisgekrönten Roman „Motherless Brooklyn“ las und das filmische Potenzial des Stoffes erkannte. Er begann, an einem Drehbuch zu arbeiten und übertrug die Handlung aus den frühen siebziger in die fünfziger Jahre, was ihm stimmungsvoller erschien. Nach Edward Nortons Inspirationen für „Motherless Brooklyn“ muss man nicht lange forschen: Der von Wynton Marsalis trompetengetragene Soundtrack erinnert an Louis Malles berühmten Krimi „Fahrstuhl zum Schafott“, in dem einst Miles Davis zu hören war - und die Krimistory rund um Korruption und Städtebau wirkt wie eine Reminiszenz an Roman Polanskis Thriller „Chinatown“, in dem Jack Nicholson ein kriminelles Staudammprojekt aufdeckt. In „Motherless Brooklyn“ geht es um verwandte Themen: dubiose Immobiliengeschäfte, Investorenarchitektur und Gentrifizierung. Alec Baldwin spielt den mächtigen Finanzjongleur Moses Randolph, womit eindeutig der berüchtigte New Yorker Stadtplaner Robert Moses gemeint ist, der von den 1930er-Jahren bis 1968 immensen Einfluss auf die Gestaltung Manhattans ausübte. Er ließ ganze Viertel abreißen, um Neubauten hochzuziehen. Zerstörte im Zuge der Flächensanierung viele Stadtteile und ordnete das Gemeinwohl gerne seinem Expansionsdrang unter. Er übernahm auch noch die New Yorker Brückenaufsicht, was ihm in mafiöser Verstrickung eine Zeit lang hohe Mauteinnahmen bescherte.