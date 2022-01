Neuer "Eberhofer": Diese Filmhighlights bietet der BR 2022

Serien-Offensive für TV und Mediathek

Auch Strom, der für uns nahezu permanent und problemlos verfügbar ist, kann ein knappes Gut werden: Was ist, wenn er flächendeckend ausfällt? Dieses Thema behandelt die schwarzhumorige Mini-Serie "Alles Finster", die für die BR Mediathek produziert und in bester Binge-Watching-Manier abrufbar sein wird. (Ausstrahlung: Herbst 2022 im BR Fernsehen und in der Mediathek)

Natalie Spinell, Regisseurin und Drehbuchautorin der erfolgreichen BR-Serie "Servus Baby" hat für ihre Großstadt-Comedy-Serie rund um vier junge Frauen bereits den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Über 1 Million Abrufe hatte alleine die zweite Staffel in den Mediatheken des BR und der ARD. 2022 geht die Story – das bayerische "Sex and the City" – um Lou, Mel, Eve und Tati in die dritte Staffel.

Auf dem Weg in neue Lebensphasen hält die Vorweihnachtszeit mit ungebetenen kleinen Kindern, doppelten Vaterschaften und Exfrauen am Rande des Nervenzusammenbruchs allerhand Überraschungen parat und präsentiert den BR vor allem einer jüngeren Zielgruppe divers und weltoffen. (Ausstrahlung: 2022 im BR Fernsehen und in der Mediathek)

Wir wollen in unseren Filmen wichtige gesellschaftliche Fragen abbilden, dokumentarisch wie fiktiv, und die Menschen gerade in diesen Zeiten mit spannendem Programm unterhalten – sei es in der Mediathek, auf unseren Sendeplätzen im Fernsehen oder auch auf der Kinoleinwand. Dabei behalten wir die Vielfalt des Lebens und der Gesellschaft immer im Blick. Wir freuen uns, dass unsere Profession einen Beitrag zum Zusammenhalt leisten kann und unsere Filme gerade in diesen Zeiten so vielen Menschen ein Zuhause bieten. (Bettina Ricklefs, Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, BR)

Ein einziger deutscher Kinofilm hat im vergangenen Jahr – mal wieder – die Besucher-Millionenmarke geknackt: "Kaiserschmarrndrama", Ed Herzogs Krimi-Erfolgsgarant rund um den ermittelnden Franz Eberhofer. In der BR-Koproduktion "Guglhupfgeschwader" (Kinostart: 4. August 2022) bekommt es Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel, mit brutalen Geldeintreibern, einem tragischen Mordfall und einem bockigen Birkenberger zu tun, wie immer gespielt von Simon Schwarz. Eine Komödie, bissig und unverwechselbar komisch, sehr bayerisch und trotz Lokalkolorit erfolgreich in ganz Deutschland, immerhin gelangt er regelmäßig in die Top Ten der besucherstärksten Kinofilme in Deutschland.