Neuer documenta-Aufreger: Steyerl und Mendel ziehen sich zurück

Die Medienkünstlerin Hito Steyerl fordert den Abbau ihres Kunstwerks auf der documenta 15, berichtet "Zeit online". Als einen Grund nannte Steyerl der Zeitung den Antisemitismusskandal, der derzeit für hitzige Debatten in der Kunst- und Medienwelt sorgt. Hito Steyerl gilt als die prominenteste der dort vertretenen Künstlerinnen.

"Ich werde mich nicht mehr an der documenta fifteen beteiligen", schrieb sie in einer auf Englisch verfassten E-Mail an die Organisatoren der Ausstellung, die "Zeit online" eigenen Angaben nach vorliegt. Und weiter: "Ich habe kein Vertrauen in die Fähigkeit der Organisation, Komplexität zu vermitteln und zu übersetzen. Dies bezieht sich auf die wiederholte Weigerung, eine nachhaltige und strukturell verankerte inklusive Debatte rund um die Ausstellung zu ermöglichen, sowie auf die faktische Weigerung, Vermittlung zu akzeptieren."

Seyerl: "anhaltender Mangel an organisatorischer Verantwortlichkeit"

Die Künstlerin wolle "den anhaltenden Mangel an organisatorischer Verantwortlichkeit und die fehlende Kontrolle hinsichtlich antisemitischer Inhalte, die auf der documenta fifteen an ihrem zentralen Ort gezeigt wurden, nicht unterstützen", heißt es in dem Artikel. In den E-Mail-Auszügen weist sie außerdem auf "unsichere und unterbezahlte Arbeitsbedingungen für Teile des Personals" hin, die "in krassem Gegensatz zur offiziellen Rhetorik der documenta fifteen" stünden.

Documenta-Berater Mendel zieht sich ebenfalls zurück

Kurz vor dem Rückzug von Hito Steyerl hatte auch Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, in einem Interview mit dem Spiegel (Samstag) seinen Rückzug bekannt gemacht: Er hatte die Kunstausstellung im Antisemitismus-Streit beraten. Er vermisse "den ernsthaften Willen, die Vorgänge aufzuarbeiten und in einen ehrlichen Dialog zu treten", sagte der 45-Jährige dem Spiegel.

Er habe gedacht, seine Aufgabe sei es, die Kunstwerke zu begutachten und mit dem Künstlerkollektiv Ruangrupa, der künstlerischen Leitung der diesjährigen documenta, in einen Dialog zu treten. "Aber nach mehr als zwei Wochen ist weder das eine noch das andere passiert", so Mendel. Auch die Idee zur Gründung eines hochkarätig besetzten Beirats aus Antisemitismus-Experten sei abgelehnt worden. "Mir drängt sich der Eindruck auf, dass hier auf Zeit gespielt werden sollte, bis die documenta fifteen vorüber ist".

Mendel: "weder Rahmenbedingungen noch Verbindlichkeit für einen erfolgreichen Prozess"

Er wünsche der documenta, dass sie den richtigen Umgang mit dem Konflikt finde, betonte Mendel. "Aber ich beende an dieser Stelle mein Engagement, weil weder die Rahmenbedingungen noch die Verbindlichkeit für einen erfolgreichen Prozess gegeben sind."

Am Mittwoch hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) den documenta-Verantwortlichen Versagen bei Planung und Organisation vorgeworfen. Die Grenzen der Kunstfreiheit seien hier überschritten worden, sagte sie in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien in Berlin. Zuvor hatte sie sich bereits für neue Regeln für ausländische Kuratoren bei der Kunstausstellung ausgesprochen.

Mit Material von kna.