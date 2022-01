Neuer Disney-Film: Debatte um Schneewittchens "Sieben Zwerge"

Sind die "Zwerge" aus Grimms Märchen heute noch zeitgemäß, oder doch eher Zerrbilder aus längst vergangenen Zeiten? Jedenfalls scheinen sie eine gründliche Debatte über die Darstellung von Kleinwüchsigen wert, und der Disney-Konzern sieht sich derzeit unter Rechtfertigungsdruck.

Seit seinen Auftritten in "Game of Thrones", wo er den kleinwüchsigen Tyrion Lannister spielte, übrigens die Lieblingsfigur von Schöpfer George R.R. Martin, ist Peter Dinklage (52) Film- und Fernsehfans bestens bekannt. Zuletzt war er im vergangenen Jahr in der schwarzen Komödie "I Care a Lot" über eine Betrügerin, die mit einem Mafiaboss aneinander gerät, zu sehen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Schauspieler engagiert sich Dinklage, der unter der genetisch bedingten Wachstumskrankheit Achondroplasie leidet, seit langem für die Rechte von Kleinwüchsigen, die im Amerikanischen tatsächlich noch als "Zwerge" (dwarfs) bezeichnet werden. Zwar will er sich nicht als "Sprecher" von deren Interessen bezeichnen ("dwarfism"), gilt jedoch als Vorbild und hat jetzt auch energisch eine Debatte über die Neuverfilmung von "Schneewittchen und die Sieben Zwerge" losgetreten.

"Habe ich rein gar nichts bewirkt?"

Der Disney-Konzern plant diesmal eine Realverfilmung, anders als 1937, als der Unternehmensgründer mit dem Märchenstoff nach den Brüdern Grimm seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm herausbrachte. Im Vorfeld der Dreharbeiten zur Neuauflage von "Schneewittchen" hatte sich Disney damit gebrüstet, die Titelrolle mit der lateinamerikanischen Schauspielerin Rachel Zegler ("West Side Story") zu besetzen. Gal Gadot soll die böse Königin verkörpern, Andrew Burnap eine neu erfundene männliche Hauptrolle übernehmen.

Im Podcast-Gespräch mit Marc Maron regte sich Dinklage mächtig auf über Disney: "Ich fühlte mich wie im falschen Film, als sie ganz stolz verkündeten, dass eine Latina das Schneewittchen spielen würde. Sie erzählen tatsächlich nochmal das Märchen. Halt mal die Luft an und sieh dir an, was sie machen. Für mich macht das keinen Sinn. Einerseits bist du irgendwie fortschrittlich, und dann drehst du diese verdammt rückständigen Geschichten über sieben Zwerge, die in einer Höhle zusammen leben. Verdammt noch mal, was machst du da? Habe ich aus meiner Seifenkiste heraus rein gar nichts bewirkt für unsere Sache? Ich vermute, ich war nicht laut genug."

Wenn jemand eine "progressive Idee" zu "Schneewittchen" habe, dann solle er nur "loslegen": "Aber leider scheuen die Leute das Risiko."

Disney: "Wir verfolgen neuen Ansatz"

Jetzt hat Disney gegenüber dem Branchenblatt "Variety" reagiert: "Um zu vermeiden, dass die Stereotypen aus der ursprünglichen Zeichentrickversion verstärkt werden, werden wir bezüglich der sieben Zwerge einen neuen Ansatz verfolgen und haben mit Vertretern ihrer Verbände das Gespräch gesucht. Wir freuen uns auf weitere Kontakte, während die Neuverfilmung nach einer längeren Vorbereitungszeit anläuft." Die Regie soll demnach Marc Webb übernehmen ("500 Days of Summer"), die Songs kommen von Benj Pasek und Justin Paul. Noch in diesem Jahr soll gedreht werden, der Kinostart ist noch offen.

Dinklage machte sich übrigens auch darüber lustig, dass er dafür kritisiert wurde, den kleinwüchsigen amerikanisch-französischen Schauspieler und Maler Hervé Villechaize (1943 – 1993) gespielt zu haben, der durch seine Rolle im James-Bond-Film "Der Mann mit dem goldenen Colt" berühmt wurde. Villechaize hatte aus der Sicht mancher Branchenkollegen in Hollywood offenbar ein "asiatisches" Aussehen, weshalb Dinklage zufolge verlangt wurde, er müsse auch von einem Asiaten dargestellt werden, ungeachtet der Tatsache, dass Villechaize in Paris geboren wurde: "Sein Bruder Patrick hat darüber nur gelacht."