"Neuer Deutscher Film": Regisseur Peter Fleischmann tot

"Dem deutschen Kino fehlt ein bisschen von dem, was der Gesellschaft der Deutschen fehlt: Mut und Energie. Eine Sehnsucht nach Wahnsinn", sagte der 82-jährige Peter Fleischmann dem Hamburger Filmfest und gestand auch gleich einen Fehler seiner Generation. Sie habe die Stars "verdammt", doch das Publikum liebe nun mal seine prominenten Schauspieler.

Zu den ersten Produktionen des Regisseurs gehörte der in München gedrehte Dokumentarfilm "Herbst der Gammler" (1967), wo er Jugendliche begleitete und die aggressiven Reaktionen der damals noch sehr kleingeistigen bürgerlichen Gesellschaft auf ihren Lebensstil zeigte: "Die Gammler waren weder Stadtstreicher noch Penner. Sie waren ständig unterwegs, in Deutschland, Frankreich, Italien, wo sie sich an Sammelpunkten trafen, die sich herumsprachen. Istanbul, Nepal, Marokko waren damals die Renner. Ihr einziges Vergehen war, dass sie nicht arbeiten wollten, noch nicht und warum auch?"

"Meine Filme sind Anti-Genre-Filme"

Bekannt wurde Fleischmann mit seiner Verfilmung von Martin Sperrs "Jagdszenen aus Niederbayern". Der Autor spielte auch die Hauptrolle, den homosexuellen Mechaniker Abram. Gedreht wurde im Spätsommer 1968 im Dorf Unholzing und im nahe gelegenen Ergoldsbach. Viele Statisten sollen damals irrtümlich geglaubt haben, es werde ein "Jagdfilm" aufgenommen.

Als die Sozialstudie schließlich in Cannes und im Mai 1969 in Landshut Premiere feierte, waren die Reaktionen entsprechend feindselig - trotz einer Starbesetzung mit Angela Winkler, Hanna Schygulla und Michael Strixner, der als Laie für seinen Auftritt den Deutschen Filmpreis erhielt.

"Meine Filme sind Anti-Genres-Filme. Dass man versucht, Filme in Genres einzuteilen, ist eine Bequemlichkeit. Dinge einzuteilen, ist eine Sucht, die aus einer Unsicherheit kommen. Man muss nicht immer totalitär in einer Meinung sein", so Fleischmann, der sich wunderte, dass ihn nach den "Jagdszenen" diverse Schwulenzeitschriften anschrieben, obwohl es ihm egal gewesen sei, welche Minderheit im Mittelpunkt des gesellschaftskritischen Werks stand.

Martin Walser schrieb für ihn Dialoge

Für den Regisseur, der in Zweibrücken geboren wurde und während seines Studiums an der Münchner Filmhochschule als Aufnahmeleiter bei der "Schonger-Film" in Inning am Ammersee beschäftigt war, war die Produktion der künstlerische Durchbruch, wurden die "Jagdszenen" doch mit dem Filmband in Silber prämiert und sogar in die Vorentscheidung für den deutschen Oscar-Kandidaten geschickt.

1969 gründete Fleischmann mit Volker Schlöndorff die kurzlebige "Hallelujah Film". Fortan drehte Fleischmann vor allem Filme, in denen Einzelgänger den Kampf um Selbstverwirklichung aufnahmen, etwa in "Das Unheil" (1972), wofür kein Geringerer als Martin Walser die Dialoge schrieb. Es war eine Abrechnung mit kleinbürgerlicher Spießigkeit in einer Welt aus Umweltzerstörung, Duckmäusertum und Folklore.