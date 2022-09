Neuer Chorleiter der Windsbacher vor erstem Konzert

Der neue Leiter des Windsbacher Knabenchors gibt am Samstag sein erstes offizielles Konzert. Wie der Windsbacher Knabenchor mitteilt, wird Ludwig Böhme, der den Chor seit Schuljahresanfang leitet, bei einem Einführungsgottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche vorgestellt. Damit startet auch die Konzertsaison der berühmten Windsbacher Chorknaben.

25 Bewerber für Chorleiterstelle

Nachdem Vorgänger Martin Lehmann seine Stelle aufgab, um zum Dresdner Kreuzchor zu wechseln, wurde intensiv nach einem neuen Chorleiter gesucht. Ludwig Böhme setzte sich unter insgesamt 25 Bewerbern durch und hat bereits im Februar im Rahmen des Bewerbungsverfahren eine Woche lang mit dem Chor gearbeitet.

Von Leipzig nach Mittelfranken

Im August zog er mit seiner Familie aus Leipzig ins westliche Mittelfranken – eine große Umstellung, aber eine bewusste Entscheidung, so Böhme im Gespräch mit dem BR. Man habe ihn freundlich begrüßt. Seit Schulbeginn ist nun viel zu tun für den Neuen, denn das Programm steht.

"Es sind sehr lange, arbeitsreiche Tage und es wird sicherlich auch noch eine Weile so weitergehen. Eingegroovt hab ich mich frühestens nach einem Jahr." Ludwig Böhme, Chorleiter Windsbacher Knabenchor

Er ist ehrlich und nimmt sich Zeit, jeden Chorknaben, die Strukturen und Abläufe genau kennenzulernen. Auch wenn das lange Arbeitstage bedeutet, er ist sich sicher: "Es ist genau das richtige, für beide Seiten." Zuvor hat Ludwig Böhme selbstständig kleinere Chöre und Ensembles geleitet, der Windsbacher Knabenchor ist damit eine größere Verantwortung.

15 neue Chorknaben

Mit Ludwig Böhme haben 15 neue Jungen für den Chor angefangen. Das sind fünf mehr als im vergangenen Schuljahr, allerdings immer noch wenig. Vor der Pandemie waren es über 20 neue Chorknaben pro Jahr. Schuld daran sind die Corona-Regeln, die es schwermachten, für den international bekannten Chor zu werben, so der Windsbacher Knabenchor.

Mit dem Einführungsgottesdienst am Samstag um 16.00 Uhr in der Lorenzkirche gibt Ludwig Böhme nun sein Debüt mit dem Chor. Auf dem Programm steht geistliche Chormusik mit Werken von Josquin des Préz, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Francis Poulenc und Ludwig Böhme. Mit dabei ist Matthias Ank an der Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.