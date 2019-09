Neuer Chorleiter der Regensburger Domspatzen tritt Amt an

Der neue Leiter der Regensburger Domspatzen, Christian Heiß, tritt am 1. September sein Amt an. Wegen der Ferien im Domspatzengymnasium ist der erste öffentliche Auftritt des neuen Domkapellmeisters aber erst am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr beim Kapitelsamt des Doms. Voraussichtlich dirigiert Heiß dann die Missa "Vidi speciosam" von Tomas Luis de Victoria, einem spanischen Komponisten des 16. Jahrhunderts.

Leiter war selbst Domspatz

Christian Heiß ist 52 Jahre alt und stammt aus Greding im mittelfränkischen Landkreis Roth. Er war selber Domspatz, absolvierte dann ein Studium der Kirchenmusik mit dem Fach Orgel an der Musikhochschule in München, unter anderem bei Franz Lehrndorfer. Dann war er als Kirchenmusiker im baden-württembergischen Ravensburg und als Domkapellmeister in Eichstätt tätig.

Primizspruch bei Papst-Besuch vertont

Zum Deutschlandbesuch von Papst Benedikt XVI. im Sommer 2011 vertonte er den Primizspruch von Joseph Ratzinger als offizielles Geschenk der Deutschen Bischofskonferenz an das Oberhaupt der katholischen Kirche. Am 25. März wurde Heiß als neuer Leiter der Domspatzen bekannt gegeben. Rund 40 Frauen und Männer aus ganz Deutschland hatten sich beim Domkapitel um die Stelle beworben, die vor Heiß Papstbruder Georg Ratzinger und Roland Büchner (seit 1994) innehatten.