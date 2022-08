Neuer BR-Podcast: Kleine Geschichte der elektronischen Musik

So alt Techno ist, so oft wurde es schon totgesagt. Doch das Genre erweist sich als überraschend vital und auch die Clubs schaffen es, sich immer wieder neu zu erfinden. Alles beginnt mit einer Spurensuche in Detroit, wo Mitte der 80er Jahre schwarze DJs begannen, nach einer musikalischen Antwort auf die Verödung der Innenstadt und die Crack-Epidemie zu suchen. Sie nutzten japanische Geräte und hörten deutschen Krautrock – um eine Musik zu kreieren, die einerseits für das endlose Tanzen steht, andererseits immer auch eine schwarze, afrofuturistische Kultur feierte.

Was war vor dem Berghain?

Jens Balzer und Tobi Müller sind die Hosts des neuen Podcasts, der die verschlungenen Wege dieser Musik quer über den Erdball nachzeichnen will. Balzer ist einer der renommiertesten deutschen Popjournalisten, Autor vieler Bücher und gelegentlich auch DJ. Tobi Müller ist ein begeisterter Tänzer und ebenfalls Popjournalist, der als Austauschschüler nicht weit entfernt von Detroit wohnte – aber nichts davon mitbekam, was in dieser schwarzen, schwulen Subkultur entstehen sollte.

Für den Podcast braucht man kein Vorwissen, aber eine große Portion Offenheit. Balzer/Müller sind Suchende, sie stellen sich Fragen und begnügen sich nicht mit den Antworten, die schon 1.000 Mal gegeben wurden. Ja, Berlin hat Techno groß gemacht (und Techno Berlin zur Partyhauptstadt der Welt), aber andererseits gibt es kaum Fotos oder gesichertes Wissen aus der Anfangszeit. Klar wird, so cool wie sich heute das Berghain und Co. geben, ging es damals nicht zu. Vieles entstand aus der Improvisation, niemand wusste zu Anfang, wie lange es Techno überhaupt geben würde.

Ukrainische Hauptstadt Kiew im Fokus

Doch der Podcast blickt nicht nur zurück. Es geht auch darum zu zeigen, wie Techno zu einer weltumspannenden Bewegung werden konnte. Und sich auch im ehemaligen Ostblock neue Partylocations bildeten. Die Rolle von Kiew wird in einer der kommenden Folgen eine wichtige Rolle spielen.

Bisher sind zwei Folgen von "Tanzbretter – Eine kleine Geschichte der elektronischen Musik und ihre Clubs" u.a. in der BR-Mediathek abrufbar. Insgesamt sind bisher fünf Folgen geplant.