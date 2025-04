Neuer Blitz-Auftritt des Papstes nährt Spekulation um Osterfeier

Es war der vierte Überraschungsauftritt des Papstes in sieben Tagen: Franziskus besuchte am Samstagnachmittag die römische Basilika Santa Maria Maggiore, um am Vorabend des Palmsonntags und vor Beginn der Karwoche an der Marienikone "Salus populi romani" zu beten. Dies teilte der Vatikan mit. Dazu veröffentlichte das Presseamt ein Foto des Papstes von hinten vor dem Marienbild in seiner Lieblingskirche nahe dem römischen Hauptbahnhof.

Ein von Medien verbreitetes Video zeigt, wie Franziskus im weißen Gewand in der Hand einen Blumenstrauß hält und von seinem Mitarbeiter im Rollstuhl durch die Basilika geschoben wird. Dagegen war das Kirchenoberhaupt bei seiner spontanen Rollstuhlrunde am Donnerstag im Petersdom in ungewohnter Kleidung zu sehen: Zur schwarzen Hose hatte er ein weißes langärmliges Shirt getragen, darüber eine Art gestreiften Poncho.

Spekulation um Papst-Teilnahme am Osterfest

Der Besuch des 88-Jährigen in der Marienbasilika war sein vierter unangekündigter öffentlicher Auftritt seit Sonntag, davon der erste außerhalb des Vatikans. Die Blitzaktionen des Papstes befeuern Spekulationen um seine Teilnahme an den bevorstehenden Kar- und Ostertagen, dem Höhepunkt im katholischen Kirchenjahr.

Nach seiner schweren Lungenentzündung und 38 Kliniktagen hatten ihm die Ärzte sechs Wochen Schonung verordnet. Doch offenbar schreitet die Genesung langsam, aber stetig voran: Am Sonntag zeigte sich der Pontifex zum Ende der Messe für Kranke und medizinisches Personal spontan auf dem Petersplatz. Ebenso besuchte er am Donnerstag unangekündigt kurz den Petersdom. Große Beachtung fand auch der private Empfang für das britische Königspaar am Mittwoch in Franziskus' Wohnung im vatikanischen Gästehaus Santa Marta. Der offizielle royale Besuch war zuvor mit Blick auf die Gesundheit des Papstes abgesagt worden.

Gottesdienst am Gründonnerstag leitet Kurienkardinal

Inwieweit Franziskus an den Terminen der "Settimana Santa" teilnehmen kann, hängt laut Vatikanangaben auch vom jeweiligen Wetter ab. Für die nächsten Tage sind in Rom Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad bei einer Mischung aus Sonne und Regen angekündigt. Den Gottesdienst am Palmsonntag (13. April) ab 10 Uhr auf dem Petersplatz leitet der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri in Vertretung des Papstes.

Als nächste große Feier folgt am Gründonnerstag ab 9.30 Uhr die Chrisam-Messe im Petersdom. Dabei werden Öle geweiht, die etwa für Firmung und Krankensalbung verwendet werden. In den Vorjahren hatte Franziskus anschließend weiblichen Häftlingen in einem Gefängnis in Rom die Füße gewaschen. Die katholische Tradition der Fußwaschung erinnert an das Letzte Abendmahl Jesu.

Kreuzweg am Kolosseum, Osternacht und Urbi et Orbi

Am Karfreitag (18. April) wird ab 17 Uhr im Petersdom an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Um 21.15 Uhr folgt die Kreuzwegandacht am Kolosseum. Die Feier der Osternacht am Karsamstag (19. April) beginnt um 19.30 in Sankt Peter.

Die Festmesse am Ostersonntag (20. April) findet schließlich ab 10.30 Uhr auf dem Petersplatz statt, gefolgt vom traditionellen Segen "Urbi et orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"), den auch der BR überträgt.

Mit Informationen von KNA