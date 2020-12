Neuer Bildband: Die schönsten Privat-Bibliotheken

Verschiedene Büchertypen

Innendesignerin Nina Freudenberger, die das Buch zusammengestellt hat, teilt die Porträtierten und ihre Bibliotheken in verschiedene Kategorien ein: Da sind die "Sentimentalen", die ihre Bücher romantisieren, die "Arrangeure", die genau wissen, wo ein Buch zu stehen hat, und die "Sammler", die systematisieren und katalogisieren. Der italienische Verleger Franco Maria Ricci hat gleich das ganzes Haus um seine pyramidenförmige Privatbibliothek gebaut. Und die Millionärs-Gattin Athena McAlpine legt ihre Bücher in den alten Gemäuern eines ehemaligen Klosters aus. Das Buch hat unzählige Hingucker und man kann sich auf jeder Seite in den Arrangements verlieren, nach Buchtiteln suchen, oder einfach nur die schicken Deko-Objekte bewundern. Natürlich ist das Buch bzw. die Bibliothek auch ein Statussymbol.

Kurioses und Geheimnisvolles

Neben den Porträts finden sich auch kurze Beschreibungen und Bebilderungen von kuriosen Bücherläden, wie zum Beispiel einem Outdoor-Bookshop in Kalifornien, geheimen Bibliotheken, wie die der Alpinisten in London, oder exotischen Berufungen, wie der einer Bücherschnüfflerin. Dieser Band zeigt aufs beste: Die Welt der Bücher ist vielfältig und aufregend – und man kann stundenlang in ihr stöbern.