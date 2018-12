Daher müssen wir den breiten Antisemitismus dringend angehen

Antisemitismus 2:0

Die "Diskussionskultur" im Internet macht jetzt schon deutlich, wie fließend der Übergang vom ganz normalen Antisemitismus zum Extrem ist, wie sehr sich der Antisemitismus radikalisiert und intensiviert hat – und zwar gesamtgesellschaftlich. Ausfälle wie "Israel ist der Teufel der Neuzeit", die Rede vom "entarteten Volk" oder das alte antisemitische Vorurteil, "Juden … töten Frauen und Kinder" gehören im Netz zur Tagesordnung. Der Blogger Christian Brandes alias Schlecky Silberstein wurde im September samt seiner Produktionsfirma wegen seines Satire-Videos "Volksfest in Sachsen" über die rechtsradikalen Proteste in Chemnitz massiv bedroht: Auf Facebook und YouTube publizierte die AfD ein Video mit der Adresse der Produzenten, Follower versahen das mit übelsten antisemitischen Hasskommentaren. Wie Schlecky Silberstein auf seinem Blog dokumentiert, rief einer dieser Kommentare zum Mord an Juden auf.

Die im Sommer erschienene Langzeit-Studie "Antisemitismus 2.0" der TU Berlin stellt ein dramatisches Anwachsen und zugleich eine semantische Radikalisierung antisemitischer Äußerungen in den vergangenen zehn Jahren fest – und zwar sowohl in den Kommentarspalten der Mainstream-Medien – Spiegel Online, taz.de, fokus.de, faz.net – als auch bei Facebook und YouTube.

Ein niederschmetterndes Fazit der Studie lautet: "Diese Entwicklungen in der virtuellen Welt korrelieren in der realen Welt mit judenfeindlichen Übergriffen, Beleidigungen, Drohungen und Attacken." Das allerdings ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein gesamteuropäisches, wie gerade eine umfangreiche Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zeigt. Danach denkt ein Drittel der in Europa lebenden Juden darüber nach, ihr Land wegen des dort wachsenden Antisemitismus zu verlassen.

Höchste Zeit also, zu tun, was Oliver Polak am Ende seines Buches empfiehlt: Endlich überall, wo er sich zeigt – in der Kneipe, auf dem Spielplatz, in der Arbeit oder dem Handballverein – schon den kleinsten Anflug von Antisemitismus zu thematisieren. Das hat mit Political Correctness nichts zu tun. Sondern schlicht mit Haltung zeigen!