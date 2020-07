Neue Zeiten, alte Werte? Ausstellung im Kloster Beuerberg

"Schnell kann die Tugend zum Laster werden." Der Wegweiser, der im Beuerberger Klosterhof zum Eingang der Ausstellung weist, ist ein durchaus augenzwinkernd gemeinter Hinweis darauf, dass es auch hinter Klostermauern nicht immer nur tugendreich zuging. Also wo, wenn nicht im Kloster, lohnt es sich nachzudenken, über das Spannungsverhältnis von Tugenden und Lastern und über das, was Menschen im Lauf der Jahrhunderte mit diesen Begriffen verbunden haben.

Automat gibt Ausstellungsbesuchern eine Tugend mit auf den Weg

Augenzwinkernd geht es auch nach dem Eintritt ins Tugendreich weiter – mit einem Tugendautomaten, auf dem das lebensgroße Portrait-Foto einer ehemals im Kloster lebenden Salesianer-Schwester prangt. Wer eine Münze in den Tugendautomaten wirft, dem blinzelt die Nonne zu und gibt ihm eine kleine Plakette mit einer Tageslosung mit auf den Weg: Klugheit, Besonnenheit, Vertrauen ...

Das Reich der Tugenden, das die Ausstellungsmacher im Kloster Beuerberg entworfen haben, nimmt einen mit auf eine sehr unterhaltsame und interaktive Reise durch die Kunst- und Ideengeschichte rund um den Tugendbegriff. In einem Gerichtssaal können sich die Besucher beispielsweise selbst in Gerechtigkeit üben, sagt Johanna Eder, Leiterin der Kunstvermittlung des Freisinger Diözesanmuseums und mitverantwortlich für die Konzeption der Ausstellung.

"Wir haben hier drinnen einen Touchscreen und auf diesem Touchscreen in unserem Mini-Gerichtssaal, steht ein Gerichtsfall (...) und dann muss man selber ein Urteil fällen aus einer Liste an Möglichkeiten und das reicht von sehr milde bis zu sehr heftig." Johanna Eder

Interaktiver Gerichtssaal: Besucher entscheiden, was gerecht ist

Was ist Gerechtigkeit? Warum gehört sie zu den vier antiken Kardinaltugenden Tapferkeit, Mäßigung und Klugheit? Was ist der Unterschied zwischen christlichen und klösterlichen Tugenden? Und was haben die heute noch mit unserer Gesellschaft zu tun? An Filmstationen philosophieren über diese Fragen etwa der Benediktiner-Abt Johannes Eckert oder der Philosoph Wilhelm Vossenkuhl.

Sakrale Kunst quer durch die Epochen versinnbildlicht zudem, wie sich unsere Wertvorstellungen gewandelt haben. Tugendhaft zu leben – für die Menschen im Mittelalter war das ein schmaler Grat zwischen Hölle und Himmelreich, für uns heute schlicht Einstellungssache.

Eine moralisierende Ausstellung? Keineswegs!

"Die Gefahr da moralinsauer zu werden oder auch besserwisserisch ist natürlich groß", umschreibt der Leiter des Diözesanmuseums Christoph Kürzeder die Herausforderung beim Konzipieren der Beuerberger Tugend-Schau. Daher stünden die vier Kardinaltugenden erstmal als große Forderungen im Raum und die Besucherinnen und Besucher müssten sich zuerst damit auseinandersetzen und mit sich auch in Beziehung setzen, sagt Kürzeder.

"Die Gefahr, dass es moralisierend wird ist nicht gegeben, weil wir auch zeigen, dass ein zu viel und ein zu wenig auch immer umkippen kann. Es sind ja auch so Kippfiguren, diese Tugenden ..." Christoph Kürzeder

Alte Tugenden in Corona-Zeiten neu entdeckt

Die Kardinaltugend Tapferkeit zum Beispiel wurde immer wieder zur Kriegspropaganda missbraucht – auch das zeigt die Ausstellung. Genauso wie die neuesten Tugenden in Corona-Zeiten: Abstand und Hygiene. Und auch manch alte Tugend erlebt in neuen Zeiten eine Renaissance, so Kürzeder: "Jetzt in Coronazeiten haben wir doch auch dieses Maßhalten: Was ist das rechte Maß, nicht nur im Konsum auch im Sozialverhalten etc.?"

Ab 1. August finden Führungen durch die Ausstellung "Tugendreich" im Kloster Beuerberg statt. Und schon jetzt gibt es Workshops rund um die Ausstellung - auch für Kinder.