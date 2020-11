Neue Warhol-Biografie: Der Mann, der sich zum Kunstwerk formte

Das erste Mal starb Andy Warhol am 3. Juni 1968 um 16.51 Uhr. Nach einem Schuss-Attentat war er schwerverletzt in die Notaufnahme des Columbus-Krankenhauses in New York eingeliefert worden. Der behandelnde Arzt wusste nichts von der Berühmtheit seines Patienten, im Gegenteil: Er hielt ihn für einen Obdachlosen. Da der Chirurg auch in den Problemvierteln der Bronx behandelte, war er ein Experte für Schussverletzungen und flickte Warhol, der bereits für klinisch tot gehalten wurde, wieder zusammen und holte ihn zurück ins Leben.

300 Interviews, Zehntausende Dokumente

Die Andy Warhol-Biografie von Blake Gopnik beginnt wie ein Krimi. Klar ist: Der Autor kann fesselnd schreiben, er kann unterhalten und er hat umfassend recherchiert für seine gut 1.200 Seiten über den vielleicht populärsten Künstler des 20. Jahrhunderts, den Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Er habe sieben Jahre an der Biografie gearbeitet, fast 300 Menschen dafür interviewt und zehntausende Dokumente gelesen, um dieses Monster-Projekt zu verwirklichen, erzählt Gopnik.

"Ein Leben als Kunst" heißt sein Buch im Untertitel. Und so wird es durch die 50 Kapitel des Buches auch deutlich: Warhol löste nicht nur irgendwann die Trennung zwischen Kunst und Leben auf, nein, er machte sein Leben zur Kunst, sich selbst zum Gesamt-Kunstwerk. Und ging dabei anders vor als der Vater der Moderne, Marcel Duchamp mit seinem Urinal im Museum: "Warhol erklärte seine Persönlichkeit nicht per Erlass zu einem Kunstwerk – er versuchte tatsächlich, eines daraus zu formen" so der Kunstkritiker Gopnik. "Seine Persönlichkeit sollte auf traditionell modernistische Weise faszinierend, merkwürdig und wie keine andere sonst sein."

Schlechte Quelle: Warhol kann über Warhol wenig sagen

Wer also war dieses Kunstwerk? Biograf Gopnik zeigt auf, dass sich diese Frage nur in Gegensätzen und Widersprüchlichkeiten beantworten lässt: "Andy Warhol ist sehr schwierig zu porträtieren. Normalerweise nimmt man als Biograf ja an, dass der Porträtierte selbst die beste Quelle ist, das heißt, wenn derjenige sagt, ich habe an einem Tag dies und das gemacht, dann war es so. Bei Andy Warhol ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Wenn er sagt, so war es, sind die Chancen hoch, dass es genau nicht so war. Und so ist das auch mit vielen seiner Weggefährten, sie sind alle sehr unzuverlässige Zeitzeugen."