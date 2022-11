Neue "The Crown"-Staffel: Schöner als die Wirklichkeit

Gerade einmal zwei Monate sitzt König Charles III. auf dem Thron - da werden seine unrühmlichsten Jahre zurück ins Rampenlicht gezerrt - das Ende seiner Ehe mit Prinzessin Diana. Die fünfte Staffel von "The Crown" flimmert seit 9. November als glamouröse Streaming-Unterhaltung über Bildschirme.

Zunächst einmal der Look der Serie. Der ist oft großartig bis atemberaubend. Originelle Einstellungen, spektakuläre Kamerafahrten und sehr häufig Ansichten auf hochherrschaftliche Anwesen aus der Vogelperspektive – man sieht in jeder Minute: "The Crown" ist ein Netflix-Premium-Produkt. Außerdem wurden sämtliche Hauptrollen neu besetzt, mit renommierten Namen.

Kein verfilmtes Glamour-Magazin

Die Australierin Elizabeth Debicki - so etwas wie die neue Nicole Kidman - spielt nun Lady Di. Der aus Serien wie "The Wire" und "The Affair" bekannte Dominic West ist Prince Charles und Elizabeth II gibt die Charakterdarstellerin Imeda Staunton, die man vielleicht aus dem Drama "Vera Drake" kennen könnte. Staunton spielt die Rolle reserviert-zurückgenommen und kommt damit dem Image der Königin aus den 90er-Jahren sehr nahe. Allerdings kann sie auch sehr bestimmt werden, wenn es um ihre Privilegien geht. So besteht sie gegenüber dem Premierminister John Major darauf, dass ihr Luxusdampfer "Britannia" aus Steuermitteln renoviert werden sollte.

Hadernder Thronfolger

So richtig sympathisch wirkt die Königin nicht, aber das gilt mehr oder weniger für alle zentralen Figuren von "The Crown". Die Serie berücksichtigt durchaus die Distanz, die große Teile des britischen Volkes zur königlichen Familie damals aufgebaut hatten. Wir haben es hier also weiterhin nicht mit einem verfilmten Glamour-Magazin zu tun. Stattdessen werden diverse historisch belegte Ereignisse und Konflikte mit Mitteln der Fantasie ausgeschmückt. Es mag zwar sein, dass Prince Charles schon in seinen 40ern sehr mit seiner Rolle als ewiger Thronfolger haderte, aber so explizit wie in "The Crown" hat er sich im echten Leben wohl nie dazu erklärt: "In jeder anderen Profession wäre ich längst auf dem Höhepunkt meiner Karriere, anstatt ... was bin ich eigentlich? Eine nutzlose Antiquität, Tand in einem Warteraum, Staub ansetzend."