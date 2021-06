Neue Studie: Liebäugeln Journalisten zu viel mit den Grünen?

Spannungsverhältnis zwischen Journalisten und AfD

"Was die AfD betrifft, sehen wir schon eine deutlich kritische Positionierung der Journalisten, das ist ganz eindeutig, und auch umgekehrt ist die AfD nicht so an einem kooperativen Austausch interessiert, zeigen die Zahlen", so der Kommunikationswissenschaftler: "Da wird ein Spannungsverhältnis zwischen Journalisten und AfD stärker sichtbar als gegenüber anderen Parteien, und zwar von beiden Seiten."

Christian Nuernbergk nennt auch einige Gründe dafür, warum sich Journalisten zunehmend mit oft polarisierenden, kurzen Meinungsbeiträgen öffentlich äußern: Erstens feuern sich die Beteiligten gegenseitig an, und zweitens halten sie ihr Online-Publikum augenscheinlich für deutlich liberaler als die Gesamtbevölkerung: "Das wird tendenziell eher als fortschrittlich denn als konservativ bewertet, eher politisch links als rechts, wie die Journalisten uns mitgeteilt haben."

"Emotionale Inhalte verbreiten sich schneller"

Kein Wunder also, das nicht wenige Medienleute dem "gefühlten" Geschmack der Twitter-Gemeinde entgegenkommen: "Was wir gesehen haben, ist, dass es die Dreiecksbeziehung wirklich gibt, also die Politiker und Journalisten sind nicht nur unter sich, da sind auch Aktivisten beteiligt, die kommen mit dazu und nutzen das auch. Das ist meiner Ansicht nach der Grund, dass Journalisten auch Haltung beziehen und zeigen. Nach dem gerade erschienen Reuters Digital News-Report schätzt ein jüngeres Publikum das auch, wenn publizistische Akteure Haltung zeigen, sich positionieren, klar einen Standpunkt erkennen lassen. Die begrüßen das eher als ältere Mediennutzer, was die Entwicklung in den sozialen Medien befördert. Was Bewertung enthält, wird eher gelikt, emotionale Inhalte verbreiten sich schneller." Und es bleibe "nicht ohne Folgen", wenn so viele Journalisten twitterten.