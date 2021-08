Neue Streetart: Banksy postet "Bekenner-Video"

In den vergangenen Tagen waren in britischen Küstenorten wie Lowestoft, Cromer, Great Yarmouth und Gorleston Wandgemälde aufgetaucht, die Banksys Stil entsprachen. Unter den Werken waren eine Ratte mit Cocktailglas im Liegestuhl, ein tanzendes Paar über einer Bushaltestelle und ein kleiner Junge beim Sandburg-Bauen.

A Great British Spraycation

Am Freitagabend hat Banksy den Spekulationen über die Herkunft ein Ende bereitet: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Video mit dem Titel "A Great British Spraycation", das zeigt, wie die Kunstwerke entstehen. Eine nicht weiter identifizierbare Person im Kapuzenpulli fährt mit einem Campingwagen von Ort zu Ort und bringt die Werke am hellichten Tag an. Als Open-Air-Galerie dienen unter anderem Straßenwände, eine Strandmauer und ein Denkmal.

Behelligt wird die Person bei ihrer Arbeit nicht. Nachdem die Werke bereits angebracht und installiert sind, sieht man aber vereinzelt Passanten, die die Kunst kommentieren.