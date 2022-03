"Wibke Charlotte Gneuß ist eine mutige und klare Beobachterin und Theaterpoetin", schreibt Autorin Maria Milisavljevic in ihrer Laudatio und ergänzt "Sie hört zu, sie sieht hin, sie gibt Raum. In ihren Texten finden Geschichten Raum, die von Alltäglichkeit gekennzeichnet sind, sich dieser jedoch nicht ausliefern." Von nun an ist Gneuß die neue Stipendiatin am Mainfrankentheater in Würzburg. Ausgewählt wurde sie von einer Jury, die neben Maria Milisavljevic aus Schauspieldirektorin Barbara Bily, der Schauspieldramaturgie (Oliver Meyer und Philine Bamberger) und Schauspieler Anselm Müllerschön besteht.

Tätigkeit als Sozialarbeiterin

Gneuß studierte Soziale Arbeit in Dresden und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, bevor sie als Gaststudierende zur Universität der Künste kam. Als Sozialarbeiterin war sie in einer Kindertagesstätte, für ein Gefangenenmagazin der JVA Leipzig/Torgau und in verschiedenen Perfomanceprojekten mit unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten tätig. Außerdem ist sie Teil der Perfomance-Gruppe um den Perfomance-Künstler Tino Sehgal. Sie veröffentlicht zahlreiche Texte in Magazinen und Anthologien.

Zusammenarbeit mit Schauspieldramaturgie

Das Leonhard-Frank-Stipendium steht zur Förderung zeitgenössischer Dramatik. Für Wibke Charlotte Gneuß beginnt nun eine enge Zusammenarbeit mit der Schauspieldramaturgie. "Ich möchte nach einer Sprache suchen, die uns verbindet, nach Worten, die uns helfen, einander besser zu verstehen. Und das ist natürlich an einem Theater, an dem so viele unterschiedliche Perspektiven und Stimmen zusammenkommen, besonders gut möglich. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Mainfrankentheater Würzburg", sagt die neue Stipendiatin.

Große Zahl an Bewerbern

"Der Zulauf war enorm. Umso mehr freue ich mich nun über Wibke Charlotte Gneuß als unsere Stipendiatin für das nächste Jahr", sagt Intendant Markus Trabusch und betont wie begeistert er über die zahlreichen und vielfältigen Bewerbungen ist. Zusätzlich soll künftig pro Spielzeit ein zeitgenössischer Autor im Fokus stehen, dessen Stücke in den Spielplan aufgenommen werden und der Mitglied der Stipendiums-Jury wird. Für die Spielzeit 2022/23 konnte dafür Roland Schimmelpfennig gewonnen werden.