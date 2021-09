Neue Spielzeit startet im sanierten Theater Hof

Erneuerte Bühnentechnik, elektronische Drehscheibe und sanierte Flachdächer: Für rund 22 Millionen Euro ist das rund 25 Jahre alte Theater in Hof saniert worden. Mit der Wiedereröffnung des Gebäudes startet das Theater auch in die neue Spielzeit – und zwar mit zwei Premieren. Heute Abend wird die Oper "Medea" im Großen Haus aufgeführt, am kommenden Sonntag kommt das Musical "Alles Liebe, Linda" auf die Studiobühne, die ebenfalls Teil der Sanierung gewesen war.

Freistaat übernimmt Großteil der Sanierungskosten

Intendant Reinhardt Friese betont im BR-Gespräch: "Das war keine Luxussanierung." Denn aufgrund zahlreicher technischer Mängel hätte das Theater Hof keine weitere Spielerlaubnis durch den TÜV bekommen. Die Stadt Hof muss von den Gesamtkosten voraussichtlich nur zwei Millionen Euro selbst zahlen. Nach Angaben von Kulturamtsleiter Peter Nürmberger unterstützt der Freistaat die Generalsanierung mit 80 Prozent, weitere zehn Prozent übernimmt die Oberfrankenstiftung.

Theater Hof hat viele Erstaufführungen im Programm

Unter dem Spielzeit-Motto "Würde.Hätte.Könnte" will das Theater Hof ein "Leuchtturm für Gedanken und Gefühle sein, ein seelischer und intellektueller Fitness-Trainer", wie es Intendant Friese im Programmheft ausdrückt.

Insgesamt stehen über 30 verschiedene Stücke für Erwachsene und Kinder auf dem Spielplan. Dazu gehören Klassiker wie Shakespeares "Richard der Dritte" oder Kleists "Prinz Friedrich von Homburg" und moderne Stücke wie etwa die "Känguru-Chroniken". Für Schlagzeilen will das Theater Hof aber auch mit zahlreiche Ur-und Erstausführungen sorgen – wie etwa mit dem Ballettmärchen "Der kleine Muck" oder den Musicals "Jack the Ripper" und "Alles Liebe, Linda" über den Musical-Komponisten Cole Porter.

Europäische Premiere im März 2022

Und gar eine europäische Premiere feiert Hof im März 2022 mit der Oper über die Ausschwitz-Überlebende Helena Citronova. Außerdem hat der preisgekrönte österreichische Autor Franzobel im Auftrag des Theaters Hof ein Schauspiel über Hexenprozesse in Hof geschrieben, diese Premiere ist am 9. Oktober. Das "Junge Theater Hof" bietet auch zahlreiche Aufführungen direkt in Klassenzimmern – vom Klassiker "Pinocchio" bis zu Stücken über Klimaschützer, Mobbing, Alkoholsucht oder Fußball-Spieler im KZ.