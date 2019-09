Neue Spielzeit am Landestheater Coburg eröffnet

Die Spielzeit am Landestheater Coburg steht unter dem Einfluss des Mottos der Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Intendant Bernhard E. Loges, der in seine zweite Spielzeit als Intendant geht, sagte dem BR, er freue sich in Coburg zu sein und auf die Kommunikation mit den Menschen.

Spagat zwischen Unterhaltung und Nachdenken

Er denke viel darüber nach, was die Menschen politisch und gesellschaftlich beschäftige und wie man dies im Spielplan abbilden könne. Ziel sei es, den Spagat zwischen Unterhaltung und dem Anregen zum Nachdenken zu schaffen, so Loges weiter. Das Theater sei seit jeher ein Ort der Diskussion, der Vielfalt und der Toleranz.

Beginn mit "Rheingold"

Als Herausforderungen für die neue Spielzeit sieht Loges die Debatte um den Umzug und die Sanierung des Landestheaters, aber auch, wie man das Publikum weiter an das Theater binden könne. Die Spielzeit startet am 29. September mit der Premiere von Richard Wagners Rheingold. Doch schon am 14. September lädt das Landestheater zu einem Theaterfest ins Große Haus und in die Reithalle.

Symphonic Mob und Theaterfest

Eröffnet wird das Theaterfest von einem Symphonic Mob um 14.30 Uhr auf dem Schlossplatz vor den Arkaden. Das Philharmonische Orchester Landestheater Coburg unter der Leitung von Roland Kluttig will mit vielen Menschen musizieren und gemeinsam das größte Spontanorchester der Stadt bilden. Dazu kann man sich auf der Webseite des Theaters anmelden. Um 15.00 Uhr öffnet dann das Große Haus seine Türen mit einem bunten Programm aus Beiträgen des Ballett Coburg, einem Sängernachmittag, offenem Chorsingen und einer Modenschau. Neben Musik unter dem Motto "The Roaring 20s in New York und Berlin" und einer Kostümrallye, werden auch Theaterführungen angeboten. In der Reithalle stellen sich das Ballett und der Jugendclub vor. Außerdem sind erste Ausschnitte aus der Revue für einen Theaterrequisiteur "Die Sternstunde des Josef Bieder" mit Stephan Mertl zu sehen. Das Stück feiert am 4. Oktober Premiere.