"Stateless" erzählt Geschichten aus der Abschiebehaft

Sofie ist auf der Flucht und hofft darauf einfach nach Deutschland abgeschoben zu werden. Wie sie überhaupt in die Einwanderungshaft gekommen ist, und warum sie die Identität einer deutschen Touristin angenommen hat – damit rückt die Serie etwas widerwillig in sechs Folgen heraus. Nur so viel: Sofie war in eine dubiose Sekte involviert (herrlich charismatisch-gruselig: Dominic West und Cate Blanchett als Sektenführer).

In wahnhaften Flashbacks, die immer wieder mit der Gegenwart verschwimmen, erfahren wir zusammenhanglos, was Sofie widerfahren ist. Ihre wirklich abgefahrene Geschichte ködert uns, dran zu bleiben und weiter zu schauen. Denn in Wirklichkeit geht's in "Stateless" um viel mehr als eine blonde Frau, die versehentlich inhaftiert wurde.

"Stateless" ködert das Publikum mit einer unglaublichen Story

Die Serie gibt nach und nach Einblick in das unmenschliche Asylsystem von Australien und führt dazu die Geschichten von vier Figuren im Flüchtlingslager zusammen: Neben Sofie sind das Ameer, der eine schreckliche Reise aus Afghanistan hinter sich hat und seine Frau und Töchter sucht. Der Wachmann Cam, der gerade erst im Lager angefangen hat und nur schwer mit den Zuständen dort zurechtkommt. Und die neue Lagerleiterin, die trotz Mitgefühl für die Inhaftierten dem politischen Druck folgt.