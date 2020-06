"Little Fires Everywhere" gibt Nachhilfe zu Alltagsrassismus

"Little Fires Everywhere" rutscht immer mal wieder in Soap-Gewässer ab und anfangs scheinen die einzelnen Charaktere auch sehr stereotyp. Die Serie lohnt sich dennoch. Der Look, der 90er-Jahre Soundtrack und die Besetzung sind ausgezeichnet: Joshua Jackson aus "The Affair" und Kerry Washington aus "Scandal" spielen mit und Reese Witherspoon ("Big Little Lies") war noch nie so großartig, wie als selbstgerechte Vorstadtmutti.

Aber vor allem bietet die Serie ihrem weißen Publikum notwendige Nachhilfe in Sachen Alltagsrassismus. "Little Fires Everywhere" ist dabei zwar nicht besonders subtil, aber zeigt eindrücklich, welche Privilegien weiße Menschen für selbstverständlich nehmen. Wie zerstörerisch sich dieses "White Privilege" äußert, wird anhand von zwei Familien und ihren vielen Geheimnissen deutlich, die sich durch die Reibung zwischen diesen Familien entzünden und überall kleine Feuer entfachen.

Und darum ist es bis zum explosiven Ende auch egal, wer das Haus der Richardsons abgefackelt hat.

"Little Fires Everywhere" finden Sie bei Amazon Prime Video.