"Interview with the Vampire": Ein sinnliches Vergnügen

In der Popkultur erfüllt der Vampir viele Rollen: erotischer Verführer, altersloser Außenseiter oder blutrünstiger Killer. Louis de Pointe du Lac ist alles davon. Sein jugendliches Äußeres verschleiert sein wahres Alter: Louis ist fast 150 Jahre alt und steckt im Körper eines 30-Jährigen – seit einer verhängnisvollen Nacht im Jahr 1910 in New Orleans.

Dort grassiert damals ein tödliches Fieber, als der junge Bordellbetreiber einen Franzosen namens Lestat de Lioncourt kennenlernt. Ein großer, schöner Mann mit langen blonden Haaren, funkelnden Augen und einem breiten Lächeln, der der Familie von Louis sofort unheimlich ist. Nicht nur, weil Lestat weiß ist und de Pointe du Lac schwarz – Lestat kann auch in die Gedankenwelt seiner Mitmenschen eindringen und sie so ohne ihr Wissen manipulieren. Für Louis ist es zu spät, er ist dem Vampir erlegen.

Im Jahr 2022, inmitten der Corona-Pandemie, erzählt Louis de Pointe du Lac diese Geschichte dem alternden und an Parkinson erkrankten Investigativjournalisten Daniel Molloy in einem Penthouse in Dubai. Es ist nicht das erste Mal, dass Molloy den Vampir interviewt.

Eine Erkundung der politische Dimension des Vampir-Daseins

Anders als im Roman von Anne Rice spielt die Serienhandlung nicht im 18. Jahrhundert und die Hauptfigur ist auch kein weißer Plantagenbesitzer während der Sklaverei mehr, sondern ein wohlhabender schwarzer Mann im segregierten Louisiana. So kann die Serie neben den klassischen Vampir-Konflikten um das ewige Leben, das barbarische Töten und den Verlust menschlicher Beziehungen auch eine politische Dimension des Vampir-Daseins erkunden. Dennoch ist das Serienupdate von "Interview with the Vampire" dem Buchoriginal näher als der gleichnamige Film von 1994, der die homosexuelle Liebesgeschichte von Louis und Lestat nur andeutete.