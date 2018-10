Neue Proberäume für die Hofer in der "KlangManufaktur"

Die "KlangManufaktur" der Hofer Symphoniker in der Kulmbacher Straße ist nun feierlich eingeweiht worden. In den neuen Räumen direkt neben dem Theater können die Profimusiker des Hofer Orchesters proben. Einige Räume sind speziell schallisoliert. Im Saal im Erdgeschoss können auch kleinere Konzerte gespielt werden, hieß es bei der Einweihung. 100 Besucher haben dort Platz.

Auch Musikunterricht in der "KlangManufaktur"

In Abstimmung mit der Stadt Hof sind in dem neu sanierten Gebäude auch verschiedene Veranstaltungen und Workshops vorgesehen. Auch die Schüler der Musikschule der Hofer Symphoniker werden in Zukunft in der "KlangManufaktur" unterrichtet.

Nach Leerstand: Neue Proberäume für Hofer Symphoniker

Nach mehreren Jahren Planungszeit und einer einjährigen Bauphase geht für die Hofer Symphoniker mit der Eröffnung ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Das Orchester hat seit Jahren mit Raumnot zu kämpfen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro. In dem Haus an der Kulmbacher Straße waren einst eine Polizeistation, die jüdische Synagoge und später ein Handwerksbetrieb untergebracht. Zuletzt stand das Haus leer.