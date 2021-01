Neue Porträts an der Wand: Das sind Joe Bidens Vorbilder

Ausgerechnet der Mitbegründer der Demokratischen Partei bekam im Oval Office "Hausverbot": Joe Biden ließ vor seinem Einzug ins Weiße Haus ein Bild von Andrew Jackson (1767 - 1845) abhängen: Der siebte Präsidenten der USA ist mit seiner rabiaten Politik gegenüber den indigenen Völkern und den Sklaven in Erinnerung geblieben. Jackson, der sich aus sehr einfachen Verhältnissen hoch gekämpft hatte, war einer der ersten Populisten in der amerikanischen Politik und stand womöglich auch deshalb bei Donald Trump in einem gewissen Ansehen, zumal der Mann ebenfalls stark angefeindet worden war und die Gesellschaft polarisierte.

Biden blickt auf Rosa Parks und Eleanor Roosevelt

Joe Biden hat offenkundig andere Ideale. Er ließ ein Gemälde von Benjamin Franklin aufhängen, einem Gelehrten, Schriftsteller und Staatsmann, der mit der Erfindung des Blitzableiters unsterblich wurde und die damals gerade gegründeten Vereinigten Staaten jahrelang als Botschafter in Paris vertrat. In amerikanischen Medien wird spekuliert, Biden wolle mit dem Bild sein Interesse an der Wissenschaft unterstreichen. Ashley Williams, der stellvertretende Büroleiter von Biden, sagte bei einem Rundgang mit Journalisten: "Für Präsident Biden war es wichtig, in ein Oval Office zu kommen, das aussieht wie Amerika und die Konturen von dem zeigt, was er als Präsident werden will."

Zu den Erinnerungsstücken, die Bidens Büroalltag künftig begleiten, gehören Büsten von Martin Luther King Jr. und Robert F. Kennedy, zwei Männern, die wegen ihres Engagements für die Bürgerrechte von Fanatikern ermordet wurden. Und während Trump sein Arbeitsumfeld gern mit Rodeo-Reiter-Figuren und Medaillen schmückte, schaut Biden auf eine Büste von Rosa Parks, die mutige Frau, die sich 1955 in Montgomery/Alabama weigerte, ihren Platz im Linienbus für einen Weißen freizugeben. Auch die frühe Feministin Eleanor Roosevelt, die Frau von Franklin D. Roosevelt, ist präsent. Sie fügte sich nicht in das bis dahin gültige Bild einer unauffälligen Gastgeberin, sondern mischte sich kräftig in die Politik ein und kämpfte in ihren späten Jahren auch gegen Rassismus. Dass ein Porträt ihres Mannes auch über dem Kamin hängt, ist fast schon selbstverständlich.