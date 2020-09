Neue Polit-Comedy "Parlament": Vom Sinn und Unsinn der EU

Es sind solche starken Sätze, die die Serie zu mehr machen als bloßer Polit-Comedy. "Parlament" ist kein billiges EU-Bashing, sondern eine konstruktive Groteske im Zeichen der Diplomatie – was ja von "parler", also "reden" kommt. Genau das sind unsere Volksvertretungen: Redehäuser. Ihre Funktion verfehlen sie aber genau dann, wenn man – Zitat – "Streitfragen im Parlament besser nicht ansprechen sollte". Noch so ein starker Satz der Serie. Und ein Beleg für die Schwäche des EU-Parlaments, das – wer es nicht weiß, kriegt es in der Serie erklärt – nach wie vor wenig demokratische Legitimation und noch weniger Kompetenzen hat. Dafür verschiedene buntgemischte Fraktionen: "Die Kommunisten: zu erkennen an den Anzügen Marke Ostberlin; die Liberaldemokraten: wie Börsenmakler, aber mit weniger Verdienst; die Rechtsextremisten: immer in beige und braun, als würden sie gerade von einem Jodelausflug in Bayern kommen." So zumindest erklärt es ein Lobbyist.

In der Fiktion: ein europäisches Erfolgsprojekt

Bei allem Kopfschütteln schafft es die Serie, dass man ihre Protagonisten mag und sich ein wenig wie zu Hause beim Familienfest fühlt, wo jeder seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Vorstellung von der Feier hat, sich aber mit den anderen, ihren Macken und der Partyplanung arrangieren muss. So ähnlich funktioniert die EU im Großen ja auch. Die Serie ist teilweise an Originalschauplätzen gedreht, solide inszeniert von den Regisseuren Emilie Noblet und Jeremie Sein und vor allem sehr gut geschrieben von den Autoren Daran Johnson und Noé Debré. Aus deutscher Sicht überzeugt Christiane Paul als knallharte Abgeordnete Ingeborg.

Die Serie ist übrigens selbst ein grenzübergreifendes Projekt: von Cinétévé (in Frankreich), Artémis Productions (Belgien) und der deutschen Cinecentrum sowie von ARD One und WDR produziert – in drei Sprachen (französisch, englisch, deutsch) mit Untertitel. Sozusagen ein echtes europäisches Erfolgsprojekt. Das Parlament kann das ja vielleicht noch werden. Irgendwann.