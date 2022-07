Neue Pinakothek: Lange getrennte Portraits wieder vereint

Der englische Kaufmann Thomas Hibbert hatte sich und seine Frau Sophia um 1785 vom damals angesagten Maler Thomas Gainsborough porträtieren lassen. Zwei Mal wurden die Bilder getrennt, jetzt sind sie in München wieder vereint und hängen nebeneinander.

Derzeit findet man die beiden Ölgemälde noch im Erdgeschoss der Alten Pinakothek, wenn die Neue Pinakothek aber in einigen Jahren nach ihrer Sanierung wiedereröffnet ist, sollen sie auch dort einen Platz nebeneinander bekommen.

Lange getrenntes Porträt-Paar wieder beisammen

Hibberts Frau Sophia hängt schon seit 1978 in der Neuen Pinakothek. Die Familie hatte es nach dem Tod der beiden vor langem veräußert, wohl weil ansprechende Damenbildnisse damals gute Preise erzielten. Das in einer männerdominierten Zeit für das Selbstverständnis der Familie wichtigere Porträt von Thomas blieb dagegen bis vor Kurzem im Familienbesitz.

Nun konnte der Pinakotheksverein auch das Porträt von Thomas Hibbert für die Neue Pinakothek erwerben – für 1,8 Millionen Euro. "Und wir haben den Kaufpreis sogar noch ordentlich heruntergehandelt", verrät die Vorstandsvorsitzende Prinzessin Elisabeth zu Sayn-Wittgenstein.

Geld für Porträtaufträge stammte aus dem Sklavenhandel

Es war im 18. Jahrhhundert ein neues Phänomen, dass ein Mann außerhalb des Adels es sich leisten könnte, einen Maler wie den damals angesagten Thomas Gainsborough mit Porträts zu beauftragen. Aber Hibbert stammte aus einer reich gewordenen Kaufmannsfamilie und hatte von seinem Onkel gut geerbt. Der hatte sein Vermögen mit Sklaven auf einer Zuckerplantage auf Jamaika gemacht, wo sein Neffe auch für einige Jahre mitgearbeitet hat.

Die Pinakothek ist sich dieses problematischen Zusammenhangs durchaus bewusst und weist kritisch darauf hin – eben als einen Aspekt der Geschichte, den man nicht verleugnen sollte. Nach neueren Forschungen seien bis zur Abschaffung der Sklaverei 1834 etwa zehn Prozent der Familien aus der britischen Oberschicht unmittelbar mit der Sklavenwirtschaft verbunden gewesen oder hätten von ihr profitiert.

Trotz Trennung wohl gutes Einvernehmen des Paares

Die Ehe von Thomas und Sophia ging allerdings nach 12 Jahren auseinander. Offenbar haben sich die Porträtierten aber im Guten getrennt, denn jeder behielt das Bildnis des oder der anderen und nahm es mit in den neuen Lebensabschnitt. Mit seinem Tod vererbte Thomas seiner Ex-Frau ihr Porträt und so kamen die Bilder einstweilen wieder zusammen.

Fein gemalt und voller Menschenkenntnis

Sammlungsleiter Herbert Rott rühmt die "außerordentliche Qualität" des neu erworbenen Ölgemäldes. Thomas Gainsborough habe nicht nur technisch meisterhaft die gepuderten Haare und das Gesicht von Thomas Hibbert so zart wie mit Pastellfarben gearbeitet, sondern auch die zurückhaltende, wohl auch melancholische Persönlichkeit treffend wiedergegeben.

Der Porträtierte steht unter Bäumen, lässig an eine mit Gras bewachsene Mauer gelehnt, er trägt einen leuchtend roten Frack, aus dessen Kragen und Ärmeln Rüschen hervorquellen, und in den zarten Fingern seiner linken Hand hält er wohl einen Lederhandschuh. Sein empfindsamer Blick geht nachdenklich und fast ein wenig traurig in die Ferne. Auch knapp 240 Jahre später erahnt man noch, dass Thomas Hibbert nicht nur fröhlich ins Leben geblickt haben könnte. Jedenfalls hat der Maler ihn so wahrgenommen.

Wegbereiter des Impressionismus

Laut Herbert Rott ist es ein Glücksfall für die Neue Pinakothek, bei den heute exorbitanten Kunstpreisen in den Besitz eines so hochkarätigen Bildes zu kommen – und es gehöre definitiv zu den qualitätvolleren der etwa 800 Gemälde von Gainsborough. Darüber hinaus handle es sich bei ihm um einen der englischen Maler, die für den französischen Impressionismus wegbereitend waren.

Damit besitzt die Neue Pinakothek jetzt fünf Bilder von Gainsborough – eine Seltenheit für ein mitteleuropäisches Museum, so der Sammlungsleiter.