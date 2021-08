Neue Netflix-Serie: "Die Professorin"

Als die junge Diskriminierungsbeauftragte sie etwas naseweis belehren will, die Wahrheit sei stets "sehr subjektiv", erwidert die Alte trocken: "Tatsächlich? Wenn etwas wahr ist, hängt daran keinerlei moralisches Gewicht. Es ist eine Darlegung von Fakten. Wenn ich sage, dass jeder ihren Po sehen kann, dann ist das die Wahrheit."

Cancel Culture in der akademischen Welt

Es sind solche präzisen Dialoge, die diese sechs mal dreißig Minuten lange Serie "Die Professorin" so überaus sehenswert machen. Alles, was die akademische Welt – und nicht nur sie - derzeit beschäftigt, wird darin verhandelt: das Problem der "kulturellen Aneignung", jenes der Mikroaggressionen und der ihnen zugehörigen Hypersensibilitäten, Shitstorms und nicht zuletzt die Cancel Culture.

Als der in der New York Times publizierende, eigentlich äußerst beliebte Professor Bill Dobson in seiner Vorlesung zur Illustration den Hitlergruß zeigt, filmt das eine Studentin mit. Das Video wird zum Meme, und schon stehen die Studierenden mit Plakaten auf dem Campus und fordern die Entlassung von "Professor Hitler": "Keine Nazis an der Pembroke!". Der Skandal ist da, die Entschuldigung fällig.

Die verweigert Dobson so halsstarrig-arrogant wie nachvollziehbar, schließlich ist die Forderung seiner Absetzung ein schlechter Witz. "Universitäten sollten Meinungsverschiedenheiten unterstützen. Wir sollten auf diese Studenten stolz sein", versucht er seine von ihm sanft als "Boss-Lady" verspottete Kim zu beruhigen, doch die liest ihm entnervt die Leviten: "Es geht nicht darum, ob du ein Nazi bist. Es geht darum, ob du einer dieser Männer bist, die denken, wenn so was passiert, könnten sie sich den Staub von den Schultern klopfen und gehen – ohne einen Hauch von Scheiß-Konsequenz."

Brillante Dialoge, starkes Drehbuch

Die Stärke der Serie besteht darin, nicht den Fehler zu begehen, in irgendeiner Weise Partei zu ergreifen, sondern in höchst unterhaltsamer Form die problematische Haltung beider Seiten herauszuarbeiten. So wird auch die frappante Lesefaulheit der allzeit empörungsbereiten woken Studenten keineswegs ausgespart. Auf Drängen der Universitätsleitung stellt sich Bill Dobson schließlich der Aussprache mit den Studenten. Und die zeigt dem smart-verwuschelten Dobson (sympathisch-verpeilt: Jay Duplass), der nach dem frühen Tod seiner Frau ins Straucheln geraten ist, die Grenzen der kommunikativen Vernunft auf.

Er wirbt um Verständnis und insistiert: "Die Uni muss ein Ort sein, an dem ein freier Diskurs möglich ist, ein Ideenaustausch frei von Angst." Die Studenten, nicht wenige von ihnen Persons of Color, machen ihm seine privilegierte Position klar: "Es geht immer dann um Redefreiheit, solange Sie reden. Sie sind ein festangestellter weißer Professor, der für die New York Times schreibt. Glauben Sie, das ist ein gleichberechtigtes Forum?"

Kein Wunder, dass sie lieber die Seminare der engagierten schwarzen Assistenz-Professorin Yasmin McKay (großartig besetzt mit Nana Mensah) besuchen. Die 32-jährige lässt sie Sätze aus "Moby Dick" twittern und über James Baldwins Definition der Liebe nachdenken: "Liebe beginnt und endet nicht so, wie wir es erwarten. Liebe ist ein Kampf, Liebe ist ein Krieg; Liebe ist ein Wandel." Ihre Lehrmethoden sind dabei alles andere als konventionell.

Gastauftritt von David Duchovny

Auch abseits des Campus gibt es ein Leben: Ji-Yoon Kim ist alleinerziehende Adoptivmutter der wunderbar widerborstigen Ju Ju, die es langweilig findet, zu Hause vom koreanischen Vater ihrer gestressten Adoptivmutter betreut zu werden, während die ihre Personal-Malaisen zu regeln versucht. Eine reiche Geldgeberin lädt sie zum Essen ein. Die Gönnerin hat einen Plan: Ein bisschen "Star-Power" soll der darniederliegenden Uni mit ihrem ramponierten Ruf wieder aufhelfen. Ob man für die von ihr gestiftete Sonder-Dozentur für Literatur nicht einen attraktiven prominenten Namen verpflichten könne?

Und während Kim noch rätselt, ob es wohl Colson Whitehead ist, wird ihr der Schauspieler David Duchovny präsentiert, bekannt als Agent Fox Mulder aus der Fernsehserie "Akte X". Die Ironie besteht nun darin, dass eben jenes TV-Gesicht Duchovny in Yale tatsächlich keinen Geringeren als Harold Bloom zum Doktorvater hatte. Seine Dissertation freilich blieb unvollendet – und Duchovny legt Kim nun nahe, er könne die Sonder-Dozentur doch gut dafür nutzen, um endlich seinen Doktortitel zu erwerben.

Nur eine von vielen subtil-komischen Szenen, deren Absurdität allerdings nah an der Realität siedelt – auch da, wo der eitle Geck Duchovny, der sich hier famos selbst spielt und in seiner intellektuellen Großmannssucht perfekt selbst persifliert, höchst missverständlich die asiatische Herkunft Kims anspricht und die Situation krampfhaft zu retten versucht.

Hoffnung auf Staffel 2

Natürlich ist "Die Professorin" nicht frei von jener zarten "Club der toten Dichter"-Sentimentalität, die aufkommt, wenn im Kurs Gedichte von Emily Dickinson behandelt werden: "Hoffnung ist das gefiedert Ding". Aber selbst das wird ironisch unterlaufen, indem Kim, die Dickinson rezitiert, selbst am ergriffensten zu sein scheint.

Als sie in bester Absicht einen Satz der afroamerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde zur Diskussion stellt, holt sie die harte Wirklichkeit ein. Eine ihrer Studentinnen fasst es in das vernichtende Urteil: "Sie setzen ein paar Schwarze Frauen in die Gremien oder auf den Lehrplan, klopfen sich auf die Schulter und das war’s dann. Einfach nur ein paar nicht-weiße Leute einzusetzen, ist nicht mehr genug."

Bleibt also diese Uni trotz einer Woman of Color an der Spitze und modernisierten Lehrplänen eine "Bastion weißer Vorherrschaft"? Man wünscht sich eine baldige zweite Staffel dieser Serie, die Netflix für Sommer 2022 in Aussicht gestellt hat. Natürlich nur für den Fall, dass die erste Staffel, für deren Drehbuch Amanda Peet und Annie Julia Wyman verantwortlich zeichnen (Regie: Daniel Gray Longino), den erhofften Erfolg hat. Der ist dieser famosen Produktion von David Benioff und D.B. Weiss ("Game of Thrones") sehr zu wünschen.