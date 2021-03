Neue Lockdown-Regeln: Macht Bayerns Kultur am 22. März auf?

Kein einziger Besucher konnte die Ansichten von Capri, Florenz und Rom an den Wänden sehen, alle waren auf den Katalog und die Online-Möglichkeiten angewiesen. Kuratorin Henrike Holsing gegenüber dem BR: "Wir haben in dieser Ausstellung jetzt Leihgaben von ungefähr dreißig Leihgebern, die möchten irgendwann ihre Werke auch ganz gerne zurück bekommen. Vor allem die Werke aus Papier können wir aus konservatorischen Gründen nicht ewig hängen lassen. Zudem haben wir für diese Ausstellung zwei Nachfolge-Stationen, die geht in die Kunstsammlungen nach Zwickau und ins August-Macke-Haus in Bonn, und auch die dortigen Kollegen müssen natürlich planen und können nicht ewig schieben."

Wächst der "Hunger nach Kultur"?

Was in diesem und anderen Fällen bleibt, sind Frust und hohe Kosten, denn der Transport von Kunstwerken ist bekanntlich nicht gerade günstig: "Als abzusehen war, dass der Lockdown kommt, habe ich mir immer gesagt, okay, irgendwann öffnen wir ja noch. Das ging dann immer so weiter, dass man dachte, naja, im März öffnen wir vielleicht wenigstens eine Woche. Man resigniert dann irgendwann und stellt fest, wir öffnen nicht mehr."

Henrike Holsing telefoniert natürlich viel mit Kollegen in anderen Museen, auch sie bangen um ihre Ausstellungen. Und selbst, wenn tatsächlich ab kommendem Montag gelockert wird und Besucher kommen könnten, stellt sich die Frage, wie viele den Mut dazu aufbringen werden: "Da bin ich sehr gespannt. Das war nach dem ersten Lockdown auch so, dass bei uns die Besucher sehr zögerlich kamen, wobei ich das tatsächlich auf Ängste zurückgeführt habe, dass sich die Leute nicht richtig trauten. Bei dem Lockdown jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass der Hunger nach Kultur wächst. Wir haben unwahrscheinlich viele Anfragen, wann eröffnen sie denn, kann man die Ausstellung noch sehen. Wir haben ganz tolle Reaktionen auf unsere Online-Angebote, insofern kann ich mir vorstellen, dass es, wenn es zu Lockerungen kommt, auch gleich wieder Besucher gibt."

Wie viele Besucher werden kommen?

Ähnlich optimistisch sieht es auch der Intendant der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, obwohl er anmerkt, dass die Leute sicher nicht "auf Knopfdruck" wieder ins Theater strömen werden: "Menschen wollen ja nicht, und Künstler am aller wenigsten, zu Versorgungsempfängern werden, sondern sie wollen ihren Beruf ausüben und ihr Leben gestalten."

Wann das der Fall sein wird, ist weiterhin offen. Besucher werden dann sicher kommen, aber ganz gewiss nicht so viele wie vor der Pandemie. Ministerpräsident Markus Söder verwies nicht von ungefähr darauf, dass die Testbereitschaft im Freistaat bisher nicht überschäumend ist. Wird es genug Kulturfans geben, die bereit sind, kurz vor einem Theater- oder Museumsbesuch ins Testzentrum zu pilgern oder sich gar an der Theaterkasse testen zu lassen? Für kommunale und staatliche Häuser mag der Aufwand bei begrenzten Sitzkapazitäten noch hinnehmbar sein, für private wohl kaum. Die Kultur in Schockstarre, und wann sich das Publikum berappelt, das können die Politiker garantiert nicht mit Verordnungen beeinflussen.