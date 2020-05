Neue Leiterin des Museums im Kulturspeicher kommt im Herbst

Die 1984 in Göttingen geborene Luisa Heese arbeitet seit 2015 als Kuratorin an der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und ist dort seit 2019 kommissarische Direktorin. Von 2005 bis 2013 studierte sie Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Hauptfach Kunstwissenschaft und Bildende Kunst in Hildesheim und Portugal. Ihre kuratorische Arbeit führte sie unter anderem an das Museum für Photographie in Braunschweig und das Goethe-Institut in London. Von 2012 bis 2015 absolvierte sie ein Volontariat als kuratorische Assistenz an der Kunsthalle Baden-Baden.

Direktorin mit Erfahrung

Laut Würzburgs Kulturreferent Achim Könneke habe sich Luisa Heese im Auswahlverfahren souverän gegen 23 Mitbewerber durchgesetzt und dabei "durch ihre ausgeprägte Expertise und vorgelegte Konzeptideen für die Weiterentwicklung unseres Museums" überzeugt. Mit ihr gewinne das Museum "eine junge Direktorin mit breiter Erfahrung in Museum, Kunsthalle und Kunstverein mit internationalem Netzwerk und Führungserfahrung".

Heese freut sich auf neue Aufgabe

Luisa Heese wiederum wird mit den Worten zitiert: "Das Museum im Kulturspeicher mit seinen hochkarätigen Sammlungen und seiner einzigartigen Architektur in die Zukunft zu führen und es als offenen Ort für künstlerische und gesellschaftliche Debatten weiter zu profilieren, ist eine wunderbare Aufgabe, auf die ich mich sehr freue." Das Würzburger Museum in einem ehemaligen Getreidespeicher am Alten Hafen wurde von 1996 bis 2001 umgebaut und verfügt über 3.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die beiden Dauerausstellungen umfassen Teile der Städtischen Sammlung vor allem mit Werken mainfränkischer Künstler sowie die international bedeutende Sammlung des 2019 verstorbenen Kunstsammlers Peter C. Ruppert mit Werken Konkreter Kunst nach 1945. Außerdem finden regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen statt.