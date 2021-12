Neue Intendantin: Wechsel bei den Hofer Symphonikern

"Möglichst viele Menschen in der Region ansprechen"

Welche Akzente die neue Intendantin der Hofer Symphoniker setzen will, werde sie bei der Präsentation des neuen Spielplans im Februar erläutern, erklärte sie auf BR-Anfrage. Wichtig sei ihr, mit einem breit gestreuten Programm möglichst viele Menschen in der Region anzusprechen, so Bethke auf BR-Anfrage. Unter anderem wolle sie Synergieeffekte zwischen Orchester und der Musikschule, an der Orchestermusiker den Nachwuchs unterrichten, noch stärker herausarbeiten.

Schrader: "Geeigneter Zeitpunkt für den Wechsel"

Die bisherige Intendantin Ingrid Schrader hatte im März im Gespräch mit BR-Klassik erklärt, dass die Zäsur durch die aktuelle Corona-Situation durchaus ein geeigneter Zeitpunkt für den Wechsel an der Spitze der Hofer Symphoniker sei. Schrader war seit 1989 bei den Hofer Symphonikern.

Sie war die langjährige persönliche Referentin des früheren Intendanten Wilfried Anton und später dann Orchesterdirektorin, bevor sie 2009 die Leitung des Kulturunternehmens übernahm. Außerdem engagierte sich die Intendantin in zahlreichen Ehrenämtern, unter anderem gehört sie dem Präsidium des Bayerischen Musikrats und dem Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks an.