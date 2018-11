Neue Initiative: Kulturinstitutionen wehren sich gegen Rechts

Erinnerung an NS-Pogromnacht von 1938

Der Generalintendant des Schauspielhauses Düsseldorf, Wilfried Schulz, sagte: „Kunst und Kultur stehen immer an der Seite der Opfer, der Verfolgten.“ Die Direktorin des Duisburger Lehmbruck-Museums, Söke Dinkla, verwies auf den 80. Jahrestag der NS-Pogromnacht von 1938, der an diesem Freitag stattfindet: Zunehmende Intoleranz, Ausgrenzungen und Aggressivität von rechts erinnerten an die Zeit des Nationalsozialismus, sagte sie: „Gerade deshalb müssen wir als Kulturschaffende unsere Stimme lauter werden lassen und mit dafür sorgen, dass sich Geschichte nicht wiederholt.“

Allein in Berlin schlossen sich mehr als 140 Kultureinrichtungen der neuen Initiative an. Neben dem Kulturrat sind auch die Akademie der Künste, die Deutsche Oper und der Friedrichstadt-Palast dabei. In Hamburg machen unter anderem das Thalia-Theater, die Elbphilharmonie und das Ohnesorg-Theater mit, in Nordrhein-Westfalen das Düsseldorfer Schauspielhaus und das Duisburger Wilhelm-Lehmbruck-Museum.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

