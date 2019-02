Der Traum vom neuen Wohnen: Warum die Neue Heimat scheiterte

Hier spiegelt die Form den Inhalt – das ist der erste Gedanke, der einem durch den Kopf schießt, wenn man die Ausstellung betritt. Die setzt sich nämlich, wie so viele Bauten der Neuen Heimat, aus Fertigmodulen zusammen. Teil für Teil. Stahlwand für Stahlwand. Flankiert von gigantische Lüftungsrohren. Aus Stahl, versteht sich. Irgendwie ungemütlich, ja, man könnte fast sagen: unwirtlich. Und auch in diesem Punkt trifft sich die Ausstellungsarchitektur mit der ausgestellten Architektur: Betonburgen am Stadtrand etwa, wie die Neue Vahr in Bremen oder Neuperlach in München. Auf Fotos zwar cool anzusehen, aber vielleicht ein bisschen zu cool, um sich dort wirklich heimisch zu fühlen.

"Warum man sich erst jetzt mit dem Thema beschäftigt, hat sicher auch mit der Kritik an der Architektur der Zeit zu tun, so dass es einfach eine bestimmte Zeit brauchte, bis man sich auch an das Thema wagte", sagt Hilde Strobl, die es gewagt hat und jetzt die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne kuratiert. Und das zur rechten Zeit. Die Voraussetzungen für eine Auseinandersetzung mit dem Erbe der Neuen Heimat könnten günstiger kaum sein. Da wäre zum einen das wiedererwachte Interesse an den architektonischen Strömungen der Sechziger und Siebziger Jahre, zum anderen das heute so drängende Problem bezahlbaren Wohnraums in den Städten.

Genau dieses Problem markiert nämlich auch die Geburtsstunde der Neuen Heimat. Zerstörte Innenstädte, Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge aus dem Osten – nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Wohnen zur entscheidenden sozialen Frage. Und die Neue Heimat, gegründet als gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, antwortet. Mit einem Konzept aus den Zwanzigern, wie Hilde Strobl erklärt: "Man baute Garten- und Parkstädte auf der grünen Wiese, an den Stadträndern oder in den Lücken der Städte wie in München Bogenhausen zum Beispiel. Das sind keine großen Wohnungen, sondern Kleinwohnungen. Aber mit sowas wie Elektroherden, Waschmaschinen im Keller. Und die Neue Heimat richtete sich damit an die mittelständische Familie, die ein sauberes geordnetes Heim haben soll, außerhalb der dunklen, immer noch von Zerstörung geprägten Städte."

Demokratisch wohnen am Rande der Stadt

"Besser Leben durch gesundes Wohnen!", lautet ein Werbeslogan der Neuen Heimat - die sich beruft auf eine "Erkenntnis von Albert Schweizer: Erst baut der Mensch die Wohnung, dann baut die Wohnung den Menschen". Genauer: Demokraten. "Das Anliegen der neuen Heimat war viel Wohnraum zu schaffen für eine Gesellschaft, die einem Demokratisierungsprozess unterzogen werden soll. Und dazu gehört auch, dem Menschen eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen und zu Hause fühlen kann", sagt Strobl.

Über 400.000 Wohnungen baut die Neue Heimat bis zu ihrer Auflösung in den Achtzigern. Über 90 Prozent davon sind Sozialwohnungen, betonierte Sozialdemokratie also. Gepaart mit dem Fortschrittsoptimismus der Wirtschaftswunderjahre und einem für die alte Bundesrepublik eigentlich untypischen Hang zum Spektakulären, zum großen Wurf: Europas größtes Krankenhaus. Europas größtes Messegebäude. Die weltweit größte Trabantenstadt. Auch das ist die Neue Heimat.