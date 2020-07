Fotograf Helmut Newton: "Ich bin ein professioneller Voyeur"

Ästhetik der Nazi-Zeit und das nächtliche Paris von Brassai

Die Ästhetik der Nazi-, aber auch die der Weimarer Zeit, der deutsche Expressionismus, das nächtliche Paris auf den Bildern von Brassai: Newtons Bilder spiegeln Groteske und Exzentrik. Bei der Modefotografin Yva ging er in die Lehre. Sie wurde im Konzentrationslager ermordet. Newton selbst ist 1938 18-jährig mit dem Schiff von Triest Richtung China geflohen. In Singapur blieb er hängen, in Australien traf er seine Frau June, die später selbst unter dem Namen Alice Springs fotografierte. Unterströmungen eines Lebens, die künstlerisch zu erspüren sind, meint Hanna Schygulla: "Ich fand ihn ganz amüsant. Diese Mischung aus Leichtigkeit und Humor und dann aber auch Besessenheit! Nicht einfach nur so Machenmachenmachen, sondern man hat gemerkt, der Mann sucht irgendwas."

Newton, der in Los Angeles und in Monte Carlo lebte, hatte eine Vorliebe für Gummipuppen und eine Abneigung gegen den guten Geschmack, aber das Objektiv der Kamera diente auch dem Selbstschutz, wenn er den operierten Körper seiner Frau oder seinen eigenen fotografierte. Man überlegt dann: Ob nicht auch die grellen Bildvisionen Zartheit verdecken. Aber Newton machte sich nicht nackig bei Interviews. Presste keine Fingernägel ins eigene Fleisch. Blieb der Sonnyboy auf dem Hollywood Boulevard mit einem Hauch von Wehmut. Die erträgliche Leichtigkeit des Seins. 2004 starb Helmut Newton bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles. In diesem Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden. Gesicht, Augen, Lachen, Beine -seine!-, Berliner Schnauze. Und verdammt viel mehr.