Neue Doku zum OEZ-Attentat: "22. Juli – Die Schüsse von München"

Olympia-Einkaufszentrum in München am späten Nachmittag, Schüsse fallen, er eilt zu Hilfe. Vergeblich: Guiliano Kollmann, 19 Jahre alt, stirbt schwer verletzt in Bayris Armen. Guiliano ist eines der neun Opfer von David S., der – und das rekonstruiert die vierteilige Dokumentation "22. Juli – Die Schüsse von München" haarklein – eben kein Amokläufer war, sondern ein politisch motivierter Attentäter. Und Guiliano, Sinto vom Münchner Hasenbergl, war auch kein zufälliges Opfer.

Der Attentäter war ein nur scheinbar "einsamer" Wolf. Im Internet, auf der Videospieleplattform Steam fand er ein internationales, rechtsextremes Rudel Gleichgesinnter und radikalisierte sich, erklärt der ARD-Investigativjournalist Christian Bergmann in der Doku. Er hat das internationale Netzwerk Sonbolys recherchiert.; "Wir sind alle soziale Wesen. Und auch diese attentatsaffinen Menschen wollen natürlich eine Gruppe haben, mit der sie interagieren kann, wo sie ihren Ruhm mehren kann, wo sie ein Feedback bekommen, dass das, was sie tun, ja richtig ist. Und das können sie auf Steam relativ gut machen. Der Anti-Refugee-Club hat sich dann etwas später als eine Art terroristische Keimzelle herausgestellt."

Tatmotiv von David S. wurde neu bewertet

Im "Anti-Refugee-Club", einem Forum bei Steam, tauschten sich monatelang terrorbereite, rassistische junge Männer über ihren Hass und ihre Attentatspläne aus – öffentlich, aber unbeobachtet. David S. und der Gründer der Gruppe, William A. aus Aztec im US-Staat New Mexico setzten diese auch um. Dass die beiden Attentäter engen Kontakt hatten, wurde erst 2018 bekannt, nachdem William A. zwei Schüler an seiner ehemaligen Highschool erschossen hatte.

Die Ermittlungen zum OEZ-Attentat wurden daraufhin wiederaufgenommen und auch das Tatmotiv von David S. wurde neu bewertet – denn bis dahin hatte er als typischer, von Mobbing-Erfahrungen getriebener Amokläufer gegolten. Dieser brisante Hintergrund bildet das Zentrum der Dokuserie.

Eindrückliche Schilderungen von Betroffenen und Experten

Anders als in der BR-Doku "München – Stadt in Angst" zum fünften Jahrestag konzentriert sich "22. Juli – die Schüsse von München" nicht so sehr auf die Massenpanik, die die Stadt erfasste und die Münchner in ihrem Sicherheitsgefühl erschütterte. Die Sky-Dokuserie nähert sich über vier einstündige Folgen zunächst dem Tathergang selbst, dann dem Täter, dessen Planung und Mitwissern, sowie abschließend dem Kontext seiner Tat.

Dazu zitiert der Regisseur der Doku, Johannes Preuss, auch aus Schriften des Täters, aus dessen Inspirationsquellen und aus kriminologischen Gutachten zu dessen psychologischer Verfassung und Weltsicht. Preuss lässt eine beeindruckende Auswahl Expertinnen, Anwälte, Journalisten, Polizistinnen, Politiker, Angehörige der Opfer, ja sogar Freunde des Täters zu Wort kommen. Diese Schilderungen, gerade der Angehörigen und Zeugen sind sehr eindrücklich: "Er hat mich sogar bei Whatsapp gefragt am Tag davor, ob ich zum McDonalds kommen kann. Aber wollte er mich umbringen? Hat er mich deswegen gefragt? Ich weiß es nicht."

Vermeintliche Einzeltäter folgen einem Muster

Die zahlreichen, oft konträren Aussagen einiger Interviewgäste, frühere Fehleinschätzungen von Behörden und auch umstrittene Expertenmeinungen werden zwar im Schnitt einander gegenübergestellt, aber nicht eingeordnet – das wird dem Publikum überlassen. Und das muss sich schon sehr konzentrieren und einiges an Vorwissen mitbringen, um die Informationsflut zu bewältigen. Martin Bernstein, Polizeireporter von der Süddeutschen Zeitung, übernimmt in diesem Stimmengewirr immer wieder die Rolle des Kommentators – leider nicht oft genug. Das ist auch die große Schwäche der Doku-Serie.

Dennoch ist sie sehenswert, besonders die abschließende vierte Folge: Denn diese verdeutlicht, dass vermeintliche Einzeltäter wie David S. einem Muster folgen – und ihre Taten daher also auch verhindert werden könnten. Ob München, Hanau oder New Mexico: die Täter verbindet nicht nur ihr Hass auf Frauen und ihr Rassismus. Dieser neue, rechte Terror ist lose, aber dafür international vernetzt. Er ist ein globales Problem, das globale Zusammenarbeit erfordert und von der Politik und großen Teilen der Gesellschaft viel zu lange nicht wahrgenommen wurde.

"22. Juli – Die Schüsse von München", abrufbar über den Sky Streamingdienst Wow.