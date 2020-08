Für diesen Regisseur tragen Dreiviertelblut sogar Raumanzug

"Wenn Du den Planeten aus dem Weltall siehst, siehst Du einen blauen Punkt, und außen rum ist nichts erstmal. Das wird wahrscheinlich Dein Weltbild komplett durcheinanderhauen", sagt der Musiker Gerd Baumann im Film "Weltraumtouristen" – was für ein wunderbarer Titel.

Der Film erzählt davon, dass wir Menschen wie Urlauber aus der Unendlichkeit für eine begrenzte Zeit zu Gast sind auf diesem Planeten. Aber auch davon, dass wir auf unserem "blauen Stein", wie die Erde in einem Lied von Dreiviertelblut genannt wird, auf einer Reise in rasender Geschwindigkeit durchs All unterwegs sind.

"Die Erde dreht sich um die Sonne mit nahezu Hunderttausend Stundenkilometern. Brutal schnell", sagt Sebastian Horn. "Und unser Sonnensystem dreht sich am Rande unserer riesigen Milchstraße mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt sag Du mir, warum wir jetzt da so entspannt hocken können? Das find‘ ich Wahnsinn!"

Horn schreibt die Texte, Baumann die Musik

Sebastian Horn und Gerd Baumann bilden das zentrale Zweigestirn des Septetts Dreiviertelblut. Horn schreibt die meisten Texte, Baumann komponiert die Musik dazu. In Marcus H. Rosenmüllers Film begegnen einem die beiden als hoch reflektierte Raumfahrer, deren Nachdenken über ihr musikalisches Schaffen immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Wesen der Welt und des Menschseins ist.