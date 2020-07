Filmporträt eines Suchtkranken: Wie Ronnie Wood überlebte

1966 spielt ein 19-jähriger sehr laut Gitarre in einer englischen Beatband, die sich "The Creation" nennt, wohl, weil er allzu gern ein "Painter" wäre, ein Maler. 2020 schließlich sitzt er da und malt. Striche mit Kohle, die ein wenig an Kalligrafie erinnern, Chiffren für das, was jetzt, eine starke Stunde lang, erzählt werden soll: "Ich habe mehr als fünfzig Jahre lang täglich so um die dreißig Zigaretten geraucht und den Rest erzähle ich jetzt erstmal nicht, und als sie mir dann sagten, das Emphysem ist weg und die eine Lunge sieht gut aus, als hättest du nie geraucht, da dachte ich, meine Güte, das ist ja fast wie eine Gefängnis-Freikarte. Irgendwer da oben scheint mich zu mögen, und hier unten auch."

Sohn eines Spielers

Der Titel dieses Films von Mike Figgis ist denn auch "Ronnie Wood – Somebody Up There Likes Me" (Jemand da oben scheint mich zu mögen). Dieser, reden wir mal im Rock'n'Roll-Slang, denn davon handelt dieser Film, dieser "gottverdammte Hurensohn", dieser "son of a Bitch" ist der Jüngste der "Rollenden Steine", der wohl berühmtesten Rock'n'Roll-Band der Welt, und er hat eines dieser prägnanten Gesichter, die man nie vergessen wird, hat man es einmal gesehen. Die "Rolling Stones" und die "Faces", das sind schon fast programmatische Bandnamen für Ron Wood, der eben nicht "son of a bitch" ist, sondern vielmehr "son of a gambler", denn der Vater, ein trinkender Tagelöhner, ein Herumtreiber, ein nicht so recht sesshaft gewordener Abkömmling einer Roma-Großfamilie, sollte zunächst ein, wenn man so will, "Vorbild" sein für Ronnie Wood und seine beiden älteren Brüder.