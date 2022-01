Neue Doku: Hat ein jüdischer Notar Anne Frank verraten?

Anne Frank starb im Februar oder Anfang März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen, nachdem sie und andere Juden am Morgen des 4. August 1944 von der Gestapo in ihrem Amsterdamer Versteck, wo sie sich rund zwei Jahre aufgehalten hatten, aufgespürt und festgenommen worden waren. Anne wurde mit ihrer Familie zunächst in das KZ Auschwitz deportiert, wegen der heranrückenden Roten Armee im November 1944 von dort jedoch nach Bergen-Belsen überführt.

NS-Zeit und Drittes Reich in Bayern: Nationalsozialismus und zweiter Weltkrieg

Wer den heimlichen Aufenthaltsort der Familie Frank in einem Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht 263 den NS-Besatzern verriet, wurde nie abschließend geklärt. Zunächst geriet der Lagervorarbeiter Willem Gerard van Maaren unter Verdacht, gegen den es jedoch nie zur Anklage kam.

Früherer FBI-Agent nennt jüdischen Notar als Verräter des Verstecks

Zum Kreis der Verdächtigen zählten neben einigen anderen auch die Putzfrau Lena van Bladeren-Hartog und der "Kopfgeldjäger" Anton Ahlers, doch jetzt heißt es in einer CBS-Doku in der Reihe "60 Minutes" mit Bezug auf Recherchen des früheren FBI-Agenten Vince Pankoke, Anne Frank sei von dem jüdischen Notar Arnold van den Bergh verraten worden. Der 1950 verstorbene Jurist war zu Kriegszeiten Mitglied im örtlichen "Judenrat", einer von den Nazis erzwungenen Selbstverwaltungseinrichtung der jüdischen Gemeinden.

War die Liste mit Verstecken eine "Lebensversicherung"?

Nach Ermittlungen von Pankoke war van den Bergh selbst zunächst nicht als Jude eingestuft worden, nach geschäftlichem Ärger von den Nationalsozialisten jedoch neu kategorisiert worden. Er habe sich schließlich als Notar für die Kunstraubzüge von NS-Prominenten wie Hermann Göring zur Verfügung gestellt. Heimlich habe sich van den Bergh in den Besitz einer Anschriften-Liste mit versteckten Juden gebracht, als "Lebensversicherung" in eigener Sache. Unter Druck geraten, habe er die Daten preisgegeben. Tatsächlich wurden weder der Anwalt noch dessen Tochter deportiert.

Pankoke beruft sich auf sechsjährige Ermittlungen und nennt als Hauptbeweisstück Aussagen von Anne Franks Vater Otto, der 1980 starb. Er soll gegenüber dem niederländischen Journalisten Friso Endt nach dem Krieg geäußert haben, ein Mitglied des "Judenrates" habe die Familie verraten. Es soll eine mit einer Schreibmaschine verfasste Liste mit den Adressen angeblicher Verstecke existiert haben, allerdings ohne die Namen der dort Verborgenen. Van den Bergh soll in den Besitz dieser Daten gelangt sein und sie aus Todesangst den Behörden übergeben haben, ist einer anonym verfassten "Abschrift" zu entnehmen, die schon bei den polizeilichen Ermittlungen 1963 eine Rolle spielte.

FBI-Agent: Es muss entscheidenden Hinweis gegeben haben

Gefragt, ob die Familie Frank auch durch Unachtsamkeit oder Ermittlungen der Gestapo entdeckt worden sein könnte, verneinte Vince Pankoke und beharrte darauf, dass es seinem Team zufolge den "entscheidenden Hinweis" gegeben haben muss. Den verdächtigen Notar bezeichnete der Ex-FBI-Agent als "Schachspieler" über Leben und Tod. Pankoke verglich die vorliegenden Indizien zwar nicht mit einer "rauchenden", aber doch mit einer "warmen Pistole", deren Patronen ganz in der Nähe sein müssten. Van den Bergh habe nicht gewusst, welche konkreten Personen er verraten habe.