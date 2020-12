Neue Corona-Regeln: Wo bleibt die Eigenverantwortung?

Hans Michael Heinig ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Göttingen. In Theo.Logik auf Bayern 2 haben wir mit ihm über die neuen Corona-Einschränkungen gesprochen, auch mit Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit.

BR24: Herr Heinig, unser Grundgesetz spricht dem Menschen unveräußerliche Rechte zu. Zählt dazu nicht auch das Recht, mit wem ich Weihnachten feiern darf und in welchem Rahmen?

Hans Michael Heinig: Selbstbestimmung ist nach dem Grundgesetz kompliziert gedacht: Wir sind zur Selbstbestimmung berufen und berechtigt. Zugleich sieht das Grundgesetz vor, dass wir als soziale Wesen gedacht werden, um gemeinschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Dieses Verhältnis müssen wir in der Pandemie immer wieder neu justieren. Das ist die Herausforderung.

Viele erleben den Staat in gewissen Bereichen als übergriffig. Ist das wirklich so oder haben wir in der Vergangenheit ähnliche Auflagen einfach nicht bemerkt?

Wir erleben gerade den größten Grundrechtseingriff in der Nachkriegsgeschichte. Zu Zwecken der Gefahrenabwehr agiert der Staat in einer Intensität in unseren Alltag hinein, wie wir es sonst nicht erleben. Auch weil wir uns an alle anderen Regeln gewohnt haben, etwa an die Straßenverkehrsordnung oder das Strafgesetzbuch. Wir sind umgeben von rechtlichen Vorgaben, die unsere Freiheit einschränken, was uns im Alltag aber nicht mehr auffällt. In der Pandemie machen wir jetzt neue Erfahrungen und müssen als Gesellschaft miteinander herausfinden, wo die Grenze zwischen vernünftigem Schutz und der berechtigten Freiheit verläuft. Das ist mühsam, aber ein ganz normaler Prozess.

Wo bleibt bei all den Regeln das Vertrauen des Staats auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger?

Auf der einen Seite wird vorgegeben, wie viele Personen sich zuhause treffen dürfen. Zugleich haben wir einen Grundrechtsschutz der Wohnung. Da ist allen Beteiligten klar, dass die Ordnungsbehörden nicht immer nachverfolgen können, wie viele sich treffen. Da ist doch allen Beteiligten klar: Ob jetzt fünf oder sieben oder zwölf Personen aus zwei oder drei Familien zusammenkommen, das lässt sich seitens des Staates gar nicht nachverfolgen. Es ist eine in Gesetzesform gegossene dringende Empfehlung in der Hoffnung, dass man so eigenverantwortliches Handeln definiert. Wenn Onkel Werner oder Tante Erna an Weihnachten doch noch dazu kommen und sich niemand ansteckt, ist das gut. Wenn man diese Regeln bricht, muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. Das ist ja auch eine Form der Eigenverantwortung: Zur freien Gesellschaft gehört auch die Freiheit des Rechtsbruchs. So ist das eben: Wenn ich zu schnell Auto fahre, darf ich mich später schließlich auch nicht über ein Bußgeld beklagen.

Der Kulturbetrieb leidet stark an den derzeitigen Einschränkungen: Konzerte und Kabarettveranstaltungen fallen aus, Theater und Kinos bleiben geschlossen. Öffentliche Gottesdienste sind allerdings möglich. Ist das nicht ungerecht?

Ich glaube, es gibt keine gerechte Pandemiebekämpfung. Der religiös Interessierte wird es für gerecht halten. Wer säkular lebt und quasi religiöse Erfahrungen in der Oper macht, wird es für grob ungerecht halten. So ist das Leben. Kunst hat einen hohen Grundrechtsschutz, eigentlich vergleichbar mit der Religionsfreiheit. Aber wir behandeln in der Rechtsordnung Religion und Kunst als etwas unterschiedliches. Kunst kann einen ähnlichen Charakter haben wie die Religion, ist aber ein anderes soziales Phänomen. Und deshalb meine ich, darf der Staat Kunst anders behandeln als Religion. Er muss es nicht, er darf es aber verfassungsrechtlich. Und das geschah jetzt sicherlich auch mit dem Wissen, dass an Ostern etwas überschießend reguliert wurde. Die Kirchen haben klaglos hingenommen, dass Ostern als gemeinschaftliches Fest ausfällt. Dafür haben sie intern Kritik erfahren und diese innere Zerrissenheit wollte man ihnen an Weihnachten ersparen, glaube ich.

